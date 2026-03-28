Ecoterapia, el sendero más fértil hacia el bienestar emocional

Tegucigalpa, Honduras.- Visualice detenerse a mitad de un sendero, donde el aire huele a tierra húmeda y helecho, y escuchar solo el ruido del agua corriendo entre las piedras. Nada más, sin notificaciones, sin pendientes, sin las bocinas de vehículos en tráfico. Esa pausa, poco aprovechada por los hondureños, tiene un nombre y un respaldo científico cada vez más sólido.

La ecoterapia, conocida también como terapia verde, agrupa un conjunto de prácticas terapéuticas que parten de la premisa de que el ser humano es parte de la naturaleza, y que cuando nos alejamos de ella pagamos un precio emocional alto.

Diversas investigaciones en neurociencia coinciden que pasar tiempo en espacios verdes reduce los niveles de cortisol —la hormona del estrés— y activa regiones cerebrales asociadas con la calma.

La psicoterapeuta Helen Maradiaga explica que “cuando una persona se sienta junto a un río o camina entre árboles, su sistema nervioso empieza a autorregularse de una forma que ninguna pantalla puede replicar”.