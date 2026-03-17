Guía para cuidar tu piel durante las altas temperaturas de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Abrir el calendario y calcular cuántos días faltan para el feriado de Semana Santa es sinónimo de pensar en descanso, mucho calor y, en la mayoría de los casos, en salidas familiares o con amigos a la playa, piscinas u otras actividades al aire libre.
En medio de estos planes, la piel suele ser la primera que resiente los efectos y lo último en lo que la mayoría piensa.
Protegerse del sol es solo una parte de la historia. El calor intenso también deshidrata la piel desde adentro, altera su pH, activa la producción de grasa y puede desencadenar brotes en personas que nunca los habían tenido. Todo eso ocurre aunque usted nunca se exponga directamente al sol.
La hidratación interna es la base de todo lo demás. Beber agua con regularidad —no solo cuando hay sed— mantiene activa la barrera cutánea y reduce el impacto visible del calor en la piel.
Un estudio publicado en Environment International, en 2024, confirmó que la exposición sostenida a radiación UV y altas temperaturas suprime el sistema inmune cutáneo y acelera el fotoenvejecimiento, efectos que se potencian cuando el cuerpo llega deshidratado a la exposición.
La limpieza también debería cambiar durante esta temporada, pues el sudor acumulado, la contaminación del ambiente —que suele dispararse por el incremento de incendios forestales— y el bloqueador, mezclados sobre la piel durante horas, pueden provocar irritación e inflamación.
Limpiar bien el rostro y el cuerpo al terminar la jornada es higiene básica. Ajustar la rutina con productos más ligeros, a base de gel o agua, evitar el alcohol en exceso —que reseca desde adentro— y no exfoliar la piel recién expuesta al sol son otros hábitos que marcan una diferencia real al final de la temporada.
Algunos errores que dañan su piel
Una piel descuidada puede traducirse en resequedad, manchas que no se desvanecen o brotes que aparecen sin causa aparente. Reconocer estos errores a tiempo, antes de cometerlos, evita consecuencias que podrían costarle autoconfianza y mucho dinero.
- No reaplicar el protector solar: El bloqueador se degrada con el sudor, el agua y el calor. Aplicarlo en la mañana y olvidarlo el resto del día deja la piel desprotegida durante las horas de mayor radiación.
- Usar ropa oscura o sintética: Las telas sintéticas atrapan el calor, generan humedad y rozan la piel irritada. En cambio, la ropa de algodón claro o lino permite que la piel respire y reduce la irritación por fricción.
- No proteger los labios: Los labios son una de las áreas de mayor exposición que casi nunca reciben protección. En el mercado actual hay diversas opciones que, además de protegerlos del sol, los humectan y les dan color.
- Automedicarse ante reacciones: Erupciones, ampollas o manchas que aparecen tras la exposición solar intensa necesitan evaluación médica. Aplicar productos sin orientación puede agravar la reacción o generar una sensibilización adicional.
Señales que piden atención médica
- Enrojecimiento: Una quemadura debería mejorar con hidratación y reposo. Si el enrojecimiento se mantiene o empeora pasadas seis horas, puede indicar quemadura de segundo grado que requiere valoración clínica.
- Descamación severa: Estas texturas evidencian daño profundo en la piel. La indicación es evitar la exfoliación mecánica, usar emolientes sin alcohol y mantener esa zona alejada del sol hasta su recuperación completa.
- Manchas con bordes irregulares: La hiperpigmentación inducida por UV puede volverse melasma persistente. Cualquier mancha extraña debe ser evaluada por un dermatólogo.