Guía para cuidar tu piel durante las altas temperaturas de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Abrir el calendario y calcular cuántos días faltan para el feriado de Semana Santa es sinónimo de pensar en descanso, mucho calor y, en la mayoría de los casos, en salidas familiares o con amigos a la playa, piscinas u otras actividades al aire libre.

En medio de estos planes, la piel suele ser la primera que resiente los efectos y lo último en lo que la mayoría piensa.

Protegerse del sol es solo una parte de la historia. El calor intenso también deshidrata la piel desde adentro, altera su pH, activa la producción de grasa y puede desencadenar brotes en personas que nunca los habían tenido. Todo eso ocurre aunque usted nunca se exponga directamente al sol.

La hidratación interna es la base de todo lo demás. Beber agua con regularidad —no solo cuando hay sed— mantiene activa la barrera cutánea y reduce el impacto visible del calor en la piel.

Un estudio publicado en Environment International, en 2024, confirmó que la exposición sostenida a radiación UV y altas temperaturas suprime el sistema inmune cutáneo y acelera el fotoenvejecimiento, efectos que se potencian cuando el cuerpo llega deshidratado a la exposición.