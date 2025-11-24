Triple lavado: ¿La moda de TikTok funciona realmente para un pelo abundante? La ciencia responde

El modo de aplicación es igualmente importante. Cada fase debe acompañarse de un suave masaje sobre el cuero cabelludo para activar la circulación y mejorar la oxigenación folicular.Es fundamental realizar aclarados completos entre cada lavado para evitar que queden restos de producto. Conviene recordar que el champú debe concentrarse en la raíz y no en la fibra capilar, que se limpia de forma natural con el arrastre del agua y la espuma. Otro aspecto clave es observar cómo responde el cabello a la técnica. Si, tras varios usos, aparecen signos de irritación, sequedad o pérdida de brillo, es recomendable espaciar los lavados o cambiar de fórmula.