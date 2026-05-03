  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Salud y Belleza

Pasar muchas horas sentado: cómo afecta la salud, aunque no siempre se note

Permanecer muchas horas sentado puede afectar postura, circulación, metabolismo, energía y salud mental más de lo que muchas personas imaginan...

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 11:36
Pasar muchas horas sentado: cómo afecta la salud, aunque no siempre se note

En una era donde gran parte de la vida ocurre frente a una pantalla, incorporar movimiento cotidiano ya no es solo una recomendación: puede ser una forma real de prevención.

 Foto: Shutterstock.

Tegucigalpa, Honduras.- En la rutina moderna, pasar horas sentado se ha vuelto casi inevitable. Trabajo de oficina, reuniones virtuales, largas jornadas frente a pantallas, tráfico, series, redes sociales... muchas personas pueden correr gran parte del día en una silla sin dimensionar realmente cómo ese hábito impacta su cuerpo.

Dormir bien, vivir mejor: el secreto de una vida saludable que los hondureños no deben ignorar

Y aunque sentarse parece inofensivo, el sedentarismo prolongado puede convertirse en un riesgo silencioso para la salud física y mental.

El organismo humano no fue pensado para permanecer inmovilizado durante períodos extensos. Cuando una persona pasa demasiadas horas sentada, varios sistemas comienzan a resentirlo: la circulación se vuelve más lenta, los músculos reducen su actividad, disminuye el gasto energético y pueden aparecer efectos acumulativos que no siempre se perciben de inmediato.

En otras palabras: incluso si no sientes dolor hoy, tu cuerpo podría estar pasando factura poco a poco.

¿Qué puede provocar pasar demasiado tiempo sentado?

1. Dolor de espalda, cuello y mala postura. Una de las consecuencias más comunes. Permanecer sentado por mucho tiempo —especialmente con mala ergonomía— puede generar tensión muscular, rigidez cervical, molestias lumbares y problemas posturales.

2. Circulación más lenta. Estar muchas horas en la misma posición puede dificultar el retorno venoso, favoreciendo hinchazón en piernas, pesadez e incluso aumentando el riesgo de problemas circulatorios.

3. Metabolismo más lento. La inactividad prolongada puede afectar cómo el cuerpo procesa grasas y azúcares, lo que se relaciona con mayor riesgo de aumento de peso, resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas.

Entrenamiento de fuerza: claves para mejorar salud, longevidad y bienestar

4. Menor energía y fatiga. Aunque parezca contradictorio, moverse menos puede hacer que te sientas más cansado. La falta de actividad puede influir en niveles de energía, concentración y estado de ánimo.

5. Impacto en salud mental. Diversos especialistas vinculan el sedentarismo con mayor estrés, ansiedad y sensación de agotamiento emocional, especialmente cuando se combina con exceso de pantallas y poca exposición al movimiento o al aire libre.

Ir al gimnasio o hacer ejercicio es positivo, pero no siempre neutraliza por completo el impacto de pasar 8, 10 o más horas sentado. Por eso, muchos expertos insisten en un concepto clave: no solo importa hacer ejercicio, también importa cuánto te mueves durante el resto del día.

Señales de que podrías estar moviéndote menos de lo necesario

-Dolor frecuente de espalda o cuello
-Rigidez al levantarte
-Cansancio constante
-Piernas pesadas o inflamadas
-Mala postura
-Dificultad para concentrarte

Salud mental: hábitos diarios que nos hacen bien

Cómo reducir el impacto del sedentarismo

La buena noticia es que pequeños cambios pueden marcar diferencia:

-Levántate cada 30 a 60 minutos, aunque sea por unos minutos
-Camina mientras hablas por teléfono
-Usa escaleras cuando sea posible
-Estira cuello, espalda y piernas durante el día
-Ajusta tu espacio de trabajo para mejorar postura
-Prioriza caminatas cortas diarias
-Considera escritorios ajustables o trabajar de pie por momentos

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias