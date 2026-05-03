Pasar muchas horas sentado: cómo afecta la salud, aunque no siempre se note

Tegucigalpa, Honduras.- En la rutina moderna, pasar horas sentado se ha vuelto casi inevitable. Trabajo de oficina, reuniones virtuales, largas jornadas frente a pantallas, tráfico, series, redes sociales... muchas personas pueden correr gran parte del día en una silla sin dimensionar realmente cómo ese hábito impacta su cuerpo.

Y aunque sentarse parece inofensivo, el sedentarismo prolongado puede convertirse en un riesgo silencioso para la salud física y mental. El organismo humano no fue pensado para permanecer inmovilizado durante períodos extensos. Cuando una persona pasa demasiadas horas sentada, varios sistemas comienzan a resentirlo: la circulación se vuelve más lenta, los músculos reducen su actividad, disminuye el gasto energético y pueden aparecer efectos acumulativos que no siempre se perciben de inmediato. En otras palabras: incluso si no sientes dolor hoy, tu cuerpo podría estar pasando factura poco a poco.

¿Qué puede provocar pasar demasiado tiempo sentado?

1. Dolor de espalda, cuello y mala postura. Una de las consecuencias más comunes. Permanecer sentado por mucho tiempo —especialmente con mala ergonomía— puede generar tensión muscular, rigidez cervical, molestias lumbares y problemas posturales. 2. Circulación más lenta. Estar muchas horas en la misma posición puede dificultar el retorno venoso, favoreciendo hinchazón en piernas, pesadez e incluso aumentando el riesgo de problemas circulatorios. 3. Metabolismo más lento. La inactividad prolongada puede afectar cómo el cuerpo procesa grasas y azúcares, lo que se relaciona con mayor riesgo de aumento de peso, resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas.

4. Menor energía y fatiga. Aunque parezca contradictorio, moverse menos puede hacer que te sientas más cansado. La falta de actividad puede influir en niveles de energía, concentración y estado de ánimo. 5. Impacto en salud mental. Diversos especialistas vinculan el sedentarismo con mayor estrés, ansiedad y sensación de agotamiento emocional, especialmente cuando se combina con exceso de pantallas y poca exposición al movimiento o al aire libre. Ir al gimnasio o hacer ejercicio es positivo, pero no siempre neutraliza por completo el impacto de pasar 8, 10 o más horas sentado. Por eso, muchos expertos insisten en un concepto clave: no solo importa hacer ejercicio, también importa cuánto te mueves durante el resto del día.

Señales de que podrías estar moviéndote menos de lo necesario

-Dolor frecuente de espalda o cuello

-Rigidez al levantarte

-Cansancio constante

-Piernas pesadas o inflamadas

-Mala postura

-Dificultad para concentrarte

Cómo reducir el impacto del sedentarismo