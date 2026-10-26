Los lunes: veinticuatro horas con fama de eternidad

Tegucigalpa, Honduras.- Casi todos hemos sentido, al caer la tarde del domingo, cómo la cabeza se pone a trabajar por adelantado, repasando reuniones, correos y pendientes que aún no existen. Se conoce como síndrome de los lunes, nombre popular que ningún manual clínico recoge como diagnóstico. Usted que lee esto hoy reconoce esa fatiga sin causa visible y quizá la ha tomado siempre por una falla personal o por señal de que su trabajo no le conviene.

La psicoterapeuta Helen Maradiaga considera que “cuando la rutina no deja espacio para decidir, la mente deja de sentirla propia y la vive como obligación ajena”, y lo ajeno, aunque pese lo mismo, agota más que lo elegido.



Una pista la dieron Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, quienes en 2010 publicaron en Science un estudio con más de 2,000 adultos consultados desde el teléfono durante el día, y hallaron que la mente divagaba cerca de la mitad del tiempo, con menos bienestar asociado, lo que sugiere que buena parte del síndrome se arma en la espera. Entre las frases que uno se repite por dentro, “no me da la vida” figura entre las más dañinas, y Maradiaga la describe como “una conclusión disfrazada de queja, porque lo que se repite en voz baja termina pareciendo un hecho”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pesa casi igual la exigencia de sentir entusiasmo, ya que quien se reprocha su desgana le suma una segunda fatiga a la primera, y la especialista recuerda que “sentir pereza es humano, y juzgarse por ella es lo que la agranda”.