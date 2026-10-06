Incomodidad, la llave de la superación

Tegucigalpa, Honduras.- Al día siguiente de un primer entrenamiento, casi todos hemos bajado las gradas de lado y agarrados al pasamanos.

Los muslos protestan, la espalda reclama y el cuerpo entero parece pedirnos que volvamos al sofá, aunque ese dolor sea la señal de que algo en nosotros empezó a cambiar. Esa incomodidad, tan poco agradecida, suele ser el primer peldaño de la superación.

Usted conoce bien ese momento en que el cuerpo o la mente piden parar, y también lo fácil que resulta darles la razón. ¿Y si la incomodidad que acompaña cada proceso difícil fuera la llave secreta de la superación?

En 1993, K. Anders Ericsson, Ralf Krampe y Clemens Tesch-Römer estudiaron a violinistas de una academia de Berlín y hallaron que los más destacados acumulaban más horas de práctica deliberada, una tarea que ellos mismos describían como exigente y poco placentera, lo que sugiere que mejorar pasa por tolerar cierto fastidio.

La psicoterapeuta Helen Maradiaga considera que “toda mejora real empieza donde quisiéramos parar (...) muchas personas toman esa incomodidad por señal de que van mal encaminadas”.