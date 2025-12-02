Diez "deberías" para triunfar en una entrevista de trabajo

1. Deberías... prepararte a fondo sin dejar cabos sueltos. "Investiga a fondo sobre la empresa, su cultura, misión y valores. Conocer sus productos y servicios es clave, pero lo más importante es entender su visión y estrategia. Evita ir a una entrevista sin haberte preparado lo suficiente, ni tener un conocimiento básico de la compañía”, recomienda Samuel Pimentel, "cazatalentos" del área ejecutiva.
2. Deberías... mostrar entusiasmo e interés genuino. “Las entrevistas son ideales para mostrar tu interés por la empresa y su posición, tu motivación y cómo te entusiasma la posibilidad de formar parte de su equipo, compartiendo ejemplos de por qué estás interesado y cómo te ves contribuyendo a sus proyectos, y evitando mostrarte apático o indiferente o dar la sensación de que buscas cualquier trabajo”, explica Pimentel.
3. Deberías... responder de modo claro y conciso sin divagar. “Presta atención a las preguntas y responde centrándote en cómo tu perfil, experiencia y habilidades se alinean con los objetivos de la empresa y el puesto al que optas. Utiliza ejemplos de tu carrera profesional para ilustrar tus logros y habilidades, evitando interrumpir al entrevistador, alargar tus respuestas y hablar demasiado de ti mismo”, aconseja.
4. Deberías... evitar centrarte solo en el currículum. “Tu currículum (CV) te ha abierto las puertas a la entrevista. Ahora es momento de ir más allá, aportando ejemplos, anécdotas e historias que ilustren tus habilidades y experiencias; hagan que tu perfil sea más memorable; y te ayuden a conectar con el entrevistador a un nivel más personal, sin limitarte a narrar tus logros o lo que ya aparece en tu CV”, sugiere Pimentel.
5. Deberías... entrenarte para las preguntas difíciles. “Prepararte para las preguntas sobre tus puntos débiles o situaciones complicadas que hayas enfrentado, te permitirá demostrar cómo has superado esos obstáculos y qué enseñanzas te han dejado. Practica respuestas breves y directas, pide que te reformulen las preguntas que no comprendes, pero evita esquivar preguntas o extenderte en detalles innecesarios”, recomienda.
6. Deberías... hacer preguntas buenas y relevantes. Pimentel aconseja a los candidatos “preparar preguntas inteligentes sobre la empresa, el puesto, el equipo, proyectos actuales, oportunidades de crecimiento o desafíos que enfrenta la empresa”, evitando “hacer, durante la primera entrevista, preguntas que ya están respondidas en la página web de la compañía o relativas a salarios, vacaciones o beneficios”.
7. Deberías... enseñar cómo eres siendo auténtico y honesto. “Si no tienes experiencia en un área específica, está bien admitirlo y mostrar tu disposición para aprender. La honestidad genera confianza y transparencia, algo crucial para establecer una relación profesional sólida. No temas mostrar tu personalidad, pero tampoco intentes ser alguien que no eres, exagerar tus logros o inventar habilidades que no posees”, enfatiza Pimentel.
8. Deberías... generar empatía y simpatía con tu entrevistador. Pimentel aconseja “intentar encontrar temas, aficiones, orígenes, universidad o grupos en común con el entrevistador” o “hacer un buen chiste en el momento adecuado”, para generar una buena conexión emocional, evitando siempre “ser descortés, prepotente, maleducado, o pensar que la persona que te entrevista ‘trabaja para ti’ o ‘va a tener la gran suerte de conocerte´”.
9. Deberías... mantener un lenguaje corporal adecuado. “Mira a los ojos del entrevistador, sonríe y mantén una postura erguida y abierta. Evita cruzar los brazos o mirar constantemente al suelo, ya que esto puede transmitir inseguridad o desinterés. Una actitud positiva y confiada te ayudará a causar una buena impresión".
10. Deberías... agradecer la oportunidad al finalizar la entrevista. “Agradece al entrevistador su tiempo y expresa tu interés por el puesto. Si enfocas las entrevistas como una oportunidad para mostrar lo mejor de ti mismo (a), ganarás tranquilidad y confianza para afrontarlas. Si las preparas y aprovechas bien, te asegurarás de estar más cerca de tu nuevo objetivo profesional”, concluye.