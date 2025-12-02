¡No solo Miley! Parejas de famosos que se han comprometido este 2025

  1. Inicio
Desde anuncios inesperados hasta románticas propuestas en viajes o en casa, varias parejas de celebridades han decidido dar el siguiente paso en su historia de amor este 2025

  • 02 de diciembre de 2025 a las 13:57
Con Miley Cyrus encabezando titulares en todo el mundo luego de la viralidad del compromiso que la llevaría al altar por segunda ocasión, repasamos un listado con otros famosos que han dado el "sí" este año.

 Fotos: Instagram.
Este martes trascendió la noticia de que Miley Cyrus confirmó su compromiso con Maxx Morando tras lucir un anillo especial durante el estreno de Avatar: Fire and Ash.

 Foto: Instagram.
En julio Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con una serie de fotos que rompieron Internet en cuestión de minutos.

 Foto: Instagram.
Este 2025 Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente confirmaron su compromiso, consolidando más de siete años de relación.

 Foto: Instagram.
La cantante Normani dijo “sí” al jugador de la NFL DK Metcalf en una propuesta romántica celebrada en marzo.

 Foto: Instagram.
Winnie Harlow y el jugador de la NBA Kyle Kuzma compartieron su compromiso tras un viaje lleno de momentos especiales.

 Foto: Instagram.
La cantante country Lainey Wilson confirmó su compromiso con Devlin Hodges, con quien mantiene una relación estable desde hace años.

 Foto: Instagram.
Jacob Batalon, estrella de Spider-Man, compartió imágenes del emotivo momento en que pidió matrimonio a Veronica Leahov.

 Foto: Instagram.
También este año, Camila Mendes aceptó la propuesta de Rudy Mancuso en un momento íntimo rodeado de familiares y amigos.

 Foto: Instagram.
Mientras que la cantante Dua Lipa y el actor británico Callum Turner oficializaron su compromiso en junio.

 Foto: Instagram.
