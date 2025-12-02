Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando: Así lució la cantante su anillo

Miley Cyrus vuelve a acaparar titulares, esta vez por una noticia que ha emocionado profundamente a sus seguidores: su compromiso con el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace casi cuatro años.
La confirmación llegó luego de que la cantante apareciera en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash luciendo un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo, un gesto que desató la euforia en redes y aceleró los reportes de distintos medios.
Fuentes cercanas aseguraron a medios como People que la pareja está oficialmente comprometida, y que el anillo visto en el evento no era una simple pieza de joyería, sino un símbolo del siguiente paso en su relación.
La sortija fue diseñada por la reconocida joyera Jacquie Aiche, y destaca por su diamante de corte cushion montado sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates, una elección sofisticada que combina lo clásico con lo moderno.
Expertos en joyería consultados por InStyle estiman que la piedra podría rondar los cuatro quilates y que su valor oscila entre los 75,000 y los 150,000 dólares, dependiendo de si el diamante es natural.
Miley y Maxx comenzaron su historia en 2021, luego de conocerse en una cita a ciegas organizada por amigos en común. Aunque la pareja ha optado siempre por mantener un perfil bajo, su relación se hizo más visible en 2022 y ha crecido tanto a nivel personal como profesional.
Maxx, músico y productor, ha colaborado con Miley en varios de sus proyectos musicales, lo que ha reforzado la conexión creativa entre ambos. De acuerdo con medios internacionales, la pareja ya vivía junta desde hace algún tiempo, algo que apuntaba a un vínculo sólido y estable.
Para los fans de Miley, este compromiso representa más que una noticia de entretenimiento: simboliza un renacer emocional para la artista.
Su matrimonio con Liam Hemsworth, así como su posterior ruptura, fue una etapa muy mediática y dolorosa, marcada por polémicas que la propia cantante ha procesado a través de su música y sus declaraciones públicas.
Desde entonces, Miley ha hablado abiertamente sobre la reconstrucción personal, el autocontrol emocional y la importancia de cultivar relaciones sanas. Verla comprometida nuevamente —esta vez en una relación discreta, colaborativa y aparentemente estable— ha sido interpretado por muchos como el cierre definitivo de un capítulo turbulento.
Maxx, por su parte, es descrito por personas cercanas como un joven reservado, creativo y muy querido por el círculo íntimo de Miley. Esta dinámica tranquila contrasta con el carácter público y mediático de relaciones pasadas de la artista, lo cual podría ser uno de los factores que han permitido que este noviazgo madure lejos del escándalo.
Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de Miley o Maxx —ni detalles sobre fecha de boda o planes específicos—, el simple hecho de ver a la cantante portar su anillo con tanta naturalidad ha desencadenado una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo en redes sociales.
Los fans celebran no solo el compromiso, sino la versión de Miley que emerge de esta etapa: una mujer más centrada, más segura y rodeada de personas que suman a su bienestar.
Por ahora, la expectativa crece en torno a cómo celebrarán este nuevo capítulo y si la artista compartirá próximamente alguna declaración o fotografías oficiales. Pero el Internet es tan rápido que muchos ya notaron que la artista luce la joya en su mano desde el festejo de su cumpleaños #33, hace unas semanas.