Culpa al poner un límite, ¿error o aprendizaje?

Los expertos distinguen entre dos formas de culpa que suelen confundirse. La primera, la culpa sana, aparece cuando la manera de decir que no resultó hiriente o desconsiderada hacia la otra persona. En esos casos, la recomendación no es abandonar el límite, sino revisar la forma en que fue comunicado y, si corresponde, pedir disculpas por el tono empleado sin renunciar al contenido de la decisión. La segunda, denominada culpa aprendida o condicionada, no responde a ningún error concreto.