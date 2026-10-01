La paciente arquitectura de la felicidad

Tegucigalpa, Honduras.- Casi todos hemos vivido ese instante desconcertante en que se alcanza lo que se perseguía durante años, sea el ascenso, la casa nueva o la reconciliación esperada, y a los pocos días, disipada la euforia, se asoma la duda del “¿y ahora qué?”. Usted cumplió la meta, brindó por ella, publicó la foto, y antes de que terminara la semana ya estaba mirando la siguiente casilla por marcar. ¿Por qué la satisfacción dura tan poco cuando el esfuerzo costó tanto? La ciencia tiene un nombre para esto: adaptación hedónica. Los psicólogos Philip Brickman, Dan Coates y Ronnie Janoff-Bulman lo documentaron en 1978 al comparar a ganadores de lotería con personas que no habían ganado nada, y encontraron que, meses después del premio, unos y otros reportaban niveles de satisfacción con la vida casi idénticos. El cerebro, resulta, se acostumbra a casi todo, incluso a la buena fortuna. La psicoterapeuta Helen Maradiaga lo confirma en su consulta, donde llegan pacientes convencidos de que la felicidad esperaba agazapada detrás del próximo logro. ¿Y si el error no fuera perseguir metas, sino esperar que ellas hagan el trabajo solas?

El psicólogo Daniel Gilbert documentó que somos pésimos prediciendo qué nos hará felices y por cuánto tiempo, error que él llamó pronóstico afectivo fallido. Compramos la casa, cambiamos de pareja, aceptamos el puesto, y el cálculo casi nunca cierra como lo imaginamos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Maradiaga propone empezar por otro lado, aceptar lo que es, antes de exigirle a la vida que sea distinta. “Quien reconoce con precisión su situación decide con menos ansiedad y con más criterio”, sostiene, y aclara que aceptar no es rendirse, sino dejar de gastar energía peleando con lo que ya ocurrió. Ahí entran también las emociones que preferimos esquivar. El miedo, la tristeza y la ira pueden señalar necesidades, situaciones o experiencias que conviene reconocer, y Maradiaga insiste en nombrarlas antes de que terminen “gobernando nuestras decisiones sin que lo notemos”, advierte. Su ejercicio es sencillo: unos minutos cada noche para anotar qué se sintió y por qué. El Estudio de Harvard sobre Desarrollo Adulto, iniciado en 1938, siguió durante décadas la vida de sus participantes y sus relaciones. El psiquiatra Robert Waldinger, director del estudio, ha señalado que las relaciones cercanas y de calidad están asociadas con una mejor salud y mayor bienestar a largo plazo, más allá de factores como el dinero o la fama. Sostener esas relaciones exige, según la entrevistada, revisar qué compromisos consumen energía sin devolver nada. Poner límites cuesta al principio, admite, “la culpa aparece antes de que el criterio se afiance, y conviene esperarla sin mirar atrás”.