Hospital capitalino abre vacantes permanentes: conozca los requisitos y cómo aplicar

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital María, Especialidades Pediátricas (HMEP), anunció tres nuevas plazas de trabajo permanentes para octubre de 2026, dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y profesionales. Las vacantes corresponden a los cargos de Auxiliar de Aseo, Jefe de Laboratorio y Gestor de Calidad, por lo que los requisitos varían de acuerdo con las funciones de cada puesto.

Plaza de Auxiliar de Aseo

Para la vacante de Auxiliar de Aseo, el Hospital María solicita como requisito académico haber completado la secundaria y contar con un mínimo de dos años de experiencia en labores de limpieza y desinfección. Se valora especialmente la experiencia en instituciones del sector salud, como hospitales, clínicas, laboratorios o áreas de atención sanitaria, además del conocimiento en limpieza y desinfección de áreas críticas y no críticas.

El perfil también contempla experiencia en el manejo y aplicación de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección, así como conocimientos sobre protocolos de bioseguridad, prevención y control de infecciones asociadas a la salud.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La persona que aspire a esta plaza debe tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, facilidad de transporte y excelentes relaciones interpersonales.

Plaza de Jefe de Laboratorio

Para el puesto de Jefe de Laboratorio se requiere una licenciatura en Microbiología con registro activo en el colegio profesional correspondiente. Además, el Hospital María solicita una maestría en Gestión de Calidad, Administración de Servicios de Salud o un área afín, mientras que la formación o certificación en las normas ISO 15189 o ISO 9001 figura como deseable.

Los aspirantes deben acreditar al menos cinco años de experiencia profesional en laboratorios clínicos, hospitales, centros de diagnóstico o instituciones de salud. De ese período, al menos tres años deben corresponder a funciones de coordinación, supervisión o jefatura de un laboratorio clínico.

Entre las competencias requeridas están el liderazgo de equipos, la planificación estratégica, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.



Plaza de Gestor de Calidad

Para la tercera vacante, correspondiente a Gestor de Calidad, se solicita un título universitario en Microbiología y Química Clínica como requisito obligatorio. Además, el perfil contempla formación mediante diplomado o posgrado en Gestión de la Calidad y conocimientos de las normas ISO 15189 e ISO 9001, mientras que la certificación como auditor interno de sistemas de gestión de calidad figura como deseable.

Los interesados deben contar con un mínimo de tres años de experiencia en laboratorio clínico hospitalario. Asimismo, el Hospital María señala entre las habilidades requeridas el liderazgo transversal, la capacidad de análisis, la orientación al detalle, la planificación, el dinamismo, el compromiso ético y la gestión de equipos.



¿Cómo aplicar a las plazas del Hospital María?

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos para cada puesto deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: talentohumano@hospitalmaria.org. Asimismo, al momento de enviar la hoja de vida deben colocar en el asunto del correo el nombre de la plaza a la que desean aplicar.