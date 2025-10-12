Autoridades desmienten mito sobre la vacuna contra la gripe en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las vacunas actúan como una barrera protectora que impide el ingreso de virus o bacterias que provocan padecimientos como la gripe; sin embargo, no todas las personas confían en su eficacia o apoyan su aplicación.

Enfermedades como el dengue, el sarampión o el covid-19 pueden prevenirse con una simple inyección. No osbtante, los mitos y la desinformación han frenado el proceso de vacunación en el país.

En el caso de la vacuna contra la gripe, en Honduras se ha difundido el rumor de que su aplicación, en lugar de prevenir, provoca la enfermedad al contener virus activos. Las autoridades sanitarias han desmentido esta afirmación y aseguran que el reactivo biológico es seguro y eficaz.