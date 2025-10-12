Autoridades desmienten mito sobre la vacuna contra la gripe en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las vacunas actúan como una barrera protectora que impide el ingreso de virus o bacterias que provocan padecimientos como la gripe; sin embargo, no todas las personas confían en su eficacia o apoyan su aplicación.
Enfermedades como el dengue, el sarampión o el covid-19 pueden prevenirse con una simple inyección. No osbtante, los mitos y la desinformación han frenado el proceso de vacunación en el país.
En el caso de la vacuna contra la gripe, en Honduras se ha difundido el rumor de que su aplicación, en lugar de prevenir, provoca la enfermedad al contener virus activos. Las autoridades sanitarias han desmentido esta afirmación y aseguran que el reactivo biológico es seguro y eficaz.
“La vacuna contra la gripe no contiene virus activos, contiene virus inactivados o solo proteínas del virus, por lo que no puede causar la gripe, aunque pueden existir síntomas leves como reacción alérgica”, señaló en un comunicado el Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país.
Pese a esta realidad, muchas personas temen enfermarse una vez se aplique el remedio, por lo tanto, prefieren no vacunarse. Esta situación aumenta el riesgo de que la enfermedad avance sin límites y ponga en riesgo al involucrado.
Desde el Hospital Escuela aseguran que este tipo de aseveraciones falsas y sin base científica pueden provocar graves consecuencias: “como retrasar diagnósticos o tratamientos”.
Las autoridades del hospital Escuela invitan a la población a escuchar las recomendaciones de sus médicos, ya que la aplicación de una vacuna puede servir como salvavidas para cualquier persona.
Aseveraciones como “aguantar un estornudo es peligroso” o que “las úlceras son provocadas por alimentos picantes o estrés”, también son totalmente falsas.
Las jornadas de vacunación se mantienen vigentes en el hospital y en los centros de salud ubicados en distintos puntos del Distrito Central; las personas que no han completado su esquema deben abocarse al lugar más cercano para someterse a la inoculación.