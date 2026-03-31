UMAPS interviene línea de San Juancito-El Picacho tras daños por lluvia

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), informaron que, a raíz de las lluvias recientes que se han registrado en la zona de San Juancito, se produjo un deslizamiento de terreno que afectó aproximadamente cinco metros del sistema de tubería de aducción de 500 milímetros de diámetro. La infraestructura es considerada clave debido a que conduce el caudal del vital líquido hacia la Planta de Tratamiento El Picacho.

De acuerdo con la inspección realizada por equipos técnicos de la UMAPS en el sitio, la tubería presentó una fisura estructural ocasionada por el peso del recubrimiento y la inestabilidad del suelo, producto de la sobre saturación generada por las precipitaciones. El gerente de la UMPAS, Gustavo Boquín, informó a EL HERALDO que las cuadrillas se encuentran en el lugar dando solución al problema de manera oportuna, priorizando la recuperación del sistema. Ante esta situación, se ejecutan trabajos de reparación en el tramo afectado, los cuales tendrán una duración estimada de 48 horas debido a que se realizará el cambio de tubería requerido.