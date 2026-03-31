UMAPS interviene línea de San Juancito-El Picacho tras daños por lluvia

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), informaron que, a raíz de las lluvias recientes que se han registrado en la zona de San Juancito, se produjo un deslizamiento de terreno que afectó aproximadamente cinco metros del sistema de tubería de aducción de 500 milímetros de diámetro.
La infraestructura es considerada clave debido a que conduce el caudal del vital líquido hacia la Planta de Tratamiento El Picacho.
De acuerdo con la inspección realizada por equipos técnicos de la UMAPS en el sitio, la tubería presentó una fisura estructural ocasionada por el peso del recubrimiento y la inestabilidad del suelo, producto de la sobre saturación generada por las precipitaciones.
El gerente de la UMPAS, Gustavo Boquín, informó a EL HERALDO que las cuadrillas se encuentran en el lugar dando solución al problema de manera oportuna, priorizando la recuperación del sistema.
Ante esta situación, se ejecutan trabajos de reparación en el tramo afectado, los cuales tendrán una duración estimada de 48 horas debido a que se realizará el cambio de tubería requerido.
Boquín dio a conocer que los daños fueron provocados directamente por las condiciones climáticas adversas que generaron el deslizamiento y afectaron la estabilidad de la línea de aducción.
Asimismo, las cuadrillas de trabajadores contemplan la implementación de obras de reforzamiento estructural y estabilización del talud, a fin de mitigar riesgos y prevenir futuras incidencias en la zona.
Se destaca que esta línea de aducción es fundamental para el abastecimiento del sistema, por lo que su pronta rehabilitación permitirá recuperar y mejorar los niveles de producción de agua potable en los sectores que dependen de este subsistema de agua potable
“La UMAPS agradece la comprensión de la ciudadanía ante esta situación y reitera su compromiso de trabajar de manera continua para garantizar la continuidad, calidad y seguridad del servicio de agua potable en el Distrito Central”, concluyó Gustavo Boquín.