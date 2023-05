¿Sin espacio para estacionamientos o más vehículos en el Distrito Central?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con cuidado, don Luis enciende las intermitentes de su vehículo y mientras sube lentamente su turismo a una acera, los conductores detrás de él aguardan con paciencia.

“Solo serán unos diez minutos, voy a esperar a mi hijo; si me dicen que me mueva toca dar la vuelta porque aquí no hay parqueo”, argumentó Luis con evidente malestar a EL HERALDO desde una de las calles aledañas al Hospital Escuela.

Mientras vigilaba que no se acercara algún agente de la Policía Municipal, el capitalino expuso que los conductores a veces tienen que irrespetar la ley por falta de espacios tanto en zonas de distribución como en barrios y colonias.