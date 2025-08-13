Asesinan a pareja cuando se conducían en motocicleta en Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- Una joven pareja fue asesinada de varios balazos cuando se transportaban a bordo de una motocicleta en el municipio de Patuca, en el departamento de Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Méndez y Daniela Zelaya, quienes tenían una relación de noviazgo.

Según lo informado, la pareja, que residía en el barrio Jerusalén, salió rumbo a Nueva Choluteca para visitar a unos familiares. En el trayecto, fueron interceptados en el sector de Palestina por sujetos desconocidos, quienes acribillaron a los jóvenes y posteriormente huir de la escena. Este hecho ocurrió 48 horas después de que una pareja también fuera asesinada en Catacamas, Olancho. El pasado 11 de agosto, se reportó las muertes de Dixom David Mora del Castillo y una Ruth Marixa Rodríguez. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los pobladores de Patuca están consternados por la ola de violencia que azota a su municipio, situación que lamenta el alcalde Juan Carlos Colindres.