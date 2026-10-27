San Juancito celebrará festival cultural el 7 y 8 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- San Juancito celebrará el Festival Cultural “Descubre San Juancito” el próximo 7 y 8 de noviembre, con actividades para resaltar la historia y las tradiciones de esta comunidad minera del Distrito Central.
La actividad se desarrollará en la plaza central del pueblo, frente a la Escuela Doctor Marco Aurelio Soto, donde los visitantes podrán disfrutar de una programación cultural durante ambos días.
Entre las actividades previstas figuran presentaciones de grupos musicales, danzas, exposiciones y cursos, además de espacios dedicados a la gastronomía local y las artesanías.
El festival también contará con tiendas que ofrecerán productos y opciones de regalos, con la participación de comerciantes de la comunidad.
Cambió de fecha
La celebración se realiza habitualmente en junio, pero este año fue trasladada a noviembre debido a las condiciones lluviosas.
El encuentro busca destacar la identidad de San Juancito y acercar a los visitantes a la historia de este antiguo pueblo minero, así como a las tradiciones que conserva la comunidad.
La actividad también representa una oportunidad para los negocios locales, que podrán ofrecer sus productos y servicios a quienes lleguen durante el fin de semana.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que varias de sus dependencias participarán en la organización, entre ellas las áreas de Turismo, Limpieza y Salud y Movilidad Urbana.
También habrá presencia de la Policía Municipal, quienes brindarán seguridad al evento para evitar cualquier incidente que se pueda presentar a lo largo de ambas jornadas.
Los visitantes podrán acudir el sábado 7 y domingo 8 de noviembre a la plaza central para participar en las actividades programadas y conocer la oferta cultural, gastronómica y artesanal de San Juancito.