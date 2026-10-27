San Juancito celebrará festival cultural el 7 y 8 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- San Juancito celebrará el Festival Cultural “Descubre San Juancito” el próximo 7 y 8 de noviembre, con actividades para resaltar la historia y las tradiciones de esta comunidad minera del Distrito Central. La actividad se desarrollará en la plaza central del pueblo, frente a la Escuela Doctor Marco Aurelio Soto, donde los visitantes podrán disfrutar de una programación cultural durante ambos días. Entre las actividades previstas figuran presentaciones de grupos musicales, danzas, exposiciones y cursos, además de espacios dedicados a la gastronomía local y las artesanías.

El festival también contará con tiendas que ofrecerán productos y opciones de regalos, con la participación de comerciantes de la comunidad.

Cambió de fecha

La celebración se realiza habitualmente en junio, pero este año fue trasladada a noviembre debido a las condiciones lluviosas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El encuentro busca destacar la identidad de San Juancito y acercar a los visitantes a la historia de este antiguo pueblo minero, así como a las tradiciones que conserva la comunidad. La actividad también representa una oportunidad para los negocios locales, que podrán ofrecer sus productos y servicios a quienes lleguen durante el fin de semana.