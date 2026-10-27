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San Juancito celebrará festival cultural el 7 y 8 de noviembre

El pueblo minero ofrecerá música, danzas, gastronomía, artesanías y exposiciones en la plaza central, en una actividad que fue trasladada de junio a noviembre por las lluvias

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 13:17
San Juancito celebrará festival cultural el 7 y 8 de noviembre

El festival también contará con tiendas que ofrecerán productos y opciones de regalos, con la participación de comerciantes de la comunidad.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- San Juancito celebrará el Festival Cultural “Descubre San Juancito” el próximo 7 y 8 de noviembre, con actividades para resaltar la historia y las tradiciones de esta comunidad minera del Distrito Central.

La actividad se desarrollará en la plaza central del pueblo, frente a la Escuela Doctor Marco Aurelio Soto, donde los visitantes podrán disfrutar de una programación cultural durante ambos días.

Entre las actividades previstas figuran presentaciones de grupos musicales, danzas, exposiciones y cursos, además de espacios dedicados a la gastronomía local y las artesanías.

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El festival también contará con tiendas que ofrecerán productos y opciones de regalos, con la participación de comerciantes de la comunidad.

Cambió de fecha

La celebración se realiza habitualmente en junio, pero este año fue trasladada a noviembre debido a las condiciones lluviosas.

El encuentro busca destacar la identidad de San Juancito y acercar a los visitantes a la historia de este antiguo pueblo minero, así como a las tradiciones que conserva la comunidad.

La actividad también representa una oportunidad para los negocios locales, que podrán ofrecer sus productos y servicios a quienes lleguen durante el fin de semana.

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La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que varias de sus dependencias participarán en la organización, entre ellas las áreas de Turismo, Limpieza y Salud y Movilidad Urbana.

También habrá presencia de la Policía Municipal, quienes brindarán seguridad al evento para evitar cualquier incidente que se pueda presentar a lo largo de ambas jornadas.

Los visitantes podrán acudir el sábado 7 y domingo 8 de noviembre a la plaza central para participar en las actividades programadas y conocer la oferta cultural, gastronómica y artesanal de San Juancito.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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