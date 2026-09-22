Lluvias y tormentas eléctricas se mantienen este miércoles 23 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico mantiene este miércoles 23 de septiembre condiciones lluviosas sobre Honduras, con chubascos débiles a moderados y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.
Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que las condiciones atmosféricas generan lluvias y chubascos de carácter disperso durante la jornada.
“Se mantiene la convergencia de viento y humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano Pacífico sobre el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Fonseca.
Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones Oriente, Centro, Occidente y Sur del país, de acuerdo con el pronóstico presentado por el meteorólogo.
En cuanto a las temperaturas, el Distrito Central tendrá una máxima de 29 C° y una mínima de 20 C°. En la región central se esperan 32 C° como máxima y 22 C° como mínima.
La región insular registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°, mientras que la región norte alcanzará una máxima de 33 C° y tendrá una mínima de 24 C°.
Para la región oriental se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°. En la región sur, la temperatura máxima será de 35 C° y la mínima de 24 C°.
La región occidental tendrá la temperatura máxima más baja del país, con 28 C°, mientras que la mínima será de 16 C°.
Respecto a las condiciones marítimas, Fonseca informó que el oleaje será de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
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