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Lluvias y tormentas eléctricas se mantienen este miércoles 23 de septiembre en Honduras

Las regiones Oriente, Centro, Occidente y Sur registrarán los mayores acumulados de precipitación, mientras el oleaje alcanzará hasta tres pies

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:40
Lluvias y tormentas eléctricas se mantienen este miércoles 23 de septiembre en Honduras

Más lluvias y tormentas eléctricas se esperan para este miércoles.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico mantiene este miércoles 23 de septiembre condiciones lluviosas sobre Honduras, con chubascos débiles a moderados y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que las condiciones atmosféricas generan lluvias y chubascos de carácter disperso durante la jornada.

“Se mantiene la convergencia de viento y humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano Pacífico sobre el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Fonseca.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones Oriente, Centro, Occidente y Sur del país, de acuerdo con el pronóstico presentado por el meteorólogo.

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En cuanto a las temperaturas, el Distrito Central tendrá una máxima de 29 C° y una mínima de 20 C°. En la región central se esperan 32 C° como máxima y 22 C° como mínima.

La región insular registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°, mientras que la región norte alcanzará una máxima de 33 C° y tendrá una mínima de 24 C°.

Para la región oriental se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°. En la región sur, la temperatura máxima será de 35 C° y la mínima de 24 C°.

La región occidental tendrá la temperatura máxima más baja del país, con 28 C°, mientras que la mínima será de 16 C°.

Respecto a las condiciones marítimas, Fonseca informó que el oleaje será de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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