Lluvias y tormentas eléctricas se mantienen este miércoles 23 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico mantiene este miércoles 23 de septiembre condiciones lluviosas sobre Honduras, con chubascos débiles a moderados y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que las condiciones atmosféricas generan lluvias y chubascos de carácter disperso durante la jornada.

“Se mantiene la convergencia de viento y humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano Pacífico sobre el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Fonseca.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones Oriente, Centro, Occidente y Sur del país, de acuerdo con el pronóstico presentado por el meteorólogo.