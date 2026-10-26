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Modernizan medidores de agua en cinco colonias de Comayagüela

Los trabajos incluyen el cambio de equipos y válvulas en la residencial Aeropuerto y las colonias El Doral, 15 de Septiembre, América y la Modelo para mejorar la medición del consumo

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 14:47
Modernizan medidores de agua en cinco colonias de Comayagüela

Los trabajos incluyen la instalación de nuevos micromedidores mecánicos, válvulas de bola, válvulas de cheque y otros componentes necesarios para el funcionamiento de los equipos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) realiza trabajos para modernizar los medidores de agua potable en cinco colonias de Comayagüela para reducir las pérdidas del recurso.

Las intervenciones se desarrollan en la residencial Aeropuerto y las colonias El Doral, 15 de Septiembre, América y La Modelo, como parte de un proyecto ejecutado en coordinación con el Banco Mundial.

Los trabajos incluyen la instalación de nuevos micromedidores mecánicos, válvulas de bola, válvulas de cheque y otros componentes necesarios para el funcionamiento de los equipos.

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Según el gerente de la UMAPS, Raúl Lanza, la modernización permitirá obtener registros más precisos del agua consumida por cada abonado y contar con información más confiable para calcular los cobros del servicio.

“Queremos que nuestros abonados tengan la confianza de que el agua que consumen sea medida de manera adecuada, con equipos que contribuyan a obtener registros más precisos y verificables”, expresó Lanza.

¿Habrá afectaciones durante los trabajos?

La instalación de los nuevos medidores podría ocasionar intervenciones temporales en las aceras o áreas donde están ubicadas las cajas de medición.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los habitantes tomar las medidas de precaución correspondientes al tránsitar por las zonas intervenidas.

En algunos casos, será necesario realizar cortes de aproximadamente 20 centímetros alrededor de las estructuras existentes para adaptar el espacio a los nuevos sistemas.

Las labores estarán a cargo de personal técnico autorizado por la UMAPS y bajo supervisión, según la información proporcionada por la institución.

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La modernización también busca facilitar la identificación de pérdidas de agua en el sistema de distribución. Sin embargo, no se detalló cuántos medidores serán sustituidos en cada colonia.

Los abonados de los sectores intervenidos pueden consultar con la UMAPS si tienen dudas sobre las obras o las posibles afectaciones en los puntos donde se instalen los nuevos equipos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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