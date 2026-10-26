Modernizan medidores de agua en cinco colonias de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) realiza trabajos para modernizar los medidores de agua potable en cinco colonias de Comayagüela para reducir las pérdidas del recurso. Las intervenciones se desarrollan en la residencial Aeropuerto y las colonias El Doral, 15 de Septiembre, América y La Modelo, como parte de un proyecto ejecutado en coordinación con el Banco Mundial. Los trabajos incluyen la instalación de nuevos micromedidores mecánicos, válvulas de bola, válvulas de cheque y otros componentes necesarios para el funcionamiento de los equipos.

Según el gerente de la UMAPS, Raúl Lanza, la modernización permitirá obtener registros más precisos del agua consumida por cada abonado y contar con información más confiable para calcular los cobros del servicio. “Queremos que nuestros abonados tengan la confianza de que el agua que consumen sea medida de manera adecuada, con equipos que contribuyan a obtener registros más precisos y verificables”, expresó Lanza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Habrá afectaciones durante los trabajos?

La instalación de los nuevos medidores podría ocasionar intervenciones temporales en las aceras o áreas donde están ubicadas las cajas de medición. Por esta razón, las autoridades recomendaron a los habitantes tomar las medidas de precaución correspondientes al tránsitar por las zonas intervenidas. En algunos casos, será necesario realizar cortes de aproximadamente 20 centímetros alrededor de las estructuras existentes para adaptar el espacio a los nuevos sistemas. Las labores estarán a cargo de personal técnico autorizado por la UMAPS y bajo supervisión, según la información proporcionada por la institución.