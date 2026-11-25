Tegucigalpa, Honduras.- Más de 60 viviendas de la colonia José Arturo Duarte, en Comayagüela, ya están conectadas a un sistema de alcantarillado sanitario, según las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). De acuerdo con la municipalidad, se instalaron aproximadamente 500 metros de tubería que permiten canalizar las aguas residuales hasta un punto de descarga. La obra beneficia a unos 400 habitantes de la comunidad y busca evitar que las aguas residuales circulen por las calles, una situación que representaba un problema sanitario para las familias.

Los trabajos fueron ejecutados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), dependencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Raúl Lanza, director de la UMAPS, explicó que el proyecto incluyó la construcción de cajas de registro y conexiones domiciliarias para las viviendas beneficiadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Las aguas residuales ya están canalizadas mediante un sistema de alcantarillado y estamos mejorando la calidad de vida de toda la población de aquí de la colonia José Duarte”, manifestó Lanza.

Mejoraron los accesos a las viviendas