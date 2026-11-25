Tegucigalpa, Honduras.- Más de 60 viviendas de la colonia José Arturo Duarte, en Comayagüela, ya están conectadas a un sistema de alcantarillado sanitario, según las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
De acuerdo con la municipalidad, se instalaron aproximadamente 500 metros de tubería que permiten canalizar las aguas residuales hasta un punto de descarga.
La obra beneficia a unos 400 habitantes de la comunidad y busca evitar que las aguas residuales circulen por las calles, una situación que representaba un problema sanitario para las familias.
Los trabajos fueron ejecutados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), dependencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Raúl Lanza, director de la UMAPS, explicó que el proyecto incluyó la construcción de cajas de registro y conexiones domiciliarias para las viviendas beneficiadas.
“Las aguas residuales ya están canalizadas mediante un sistema de alcantarillado y estamos mejorando la calidad de vida de toda la población de aquí de la colonia José Duarte”, manifestó Lanza.
Mejoraron los accesos a las viviendas
La intervención incluyó la construcción de huellas vehiculares, gradas y rutas de evacuación para facilitar la circulación dentro de la colonia.
Estas obras complementarias buscan mejorar el acceso de los habitantes a sus viviendas y las condiciones de movilidad en el sector.
Luis Aguilera, presidente de la Junta de Agua de la comunidad, explicó que la falta de alcantarillado representaba una dificultad para las familias, algunas de las cuales ya no contaban con condiciones adecuadas para utilizar letrinas.
El representante comunitario indicó que los vecinos habían solicitado el proyecto ante distintas administraciones municipales durante 42 años: “Estamos muy contentos, porque esto era algo que tanto añorábamos”, expresó.
Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya señaló que las conexiones domiciliarias ya están habilitadas para las viviendas contempladas en el proyecto.