Inhabilitan áreas de estacionamiento en el Hospital Escuela por remodelación

Tegucigalpa, Honduras.-Desde hace al menos dos meses, el Hospital Escuela (HE), inició varios proyectos de remodelación dentro de sus instalaciones. Esto ha obligado al centro a inhabilitar algunas áreas que servían como estacionamiento para los empleados. “Anunciamos la inhabilitación temporal de parqueos, debido a trabajos de construcción para la renovación de los quirófanos, área de trasplante renal y central de equipos”, informó en sus redes sociales el HE. Las medidas forman parte de “la segunda etapa del Plan de Remodelación Integral”. La idea es que los trabajos se desarrollen con fluidez y sin inconvenientes.

Aunque las autoridades aseguraron que el bloqueo de estas áreas es temporal, aún no hay fecha de cuánto tiempo podría durar la medida, por lo que, se solicitó "la colaboración, comprensión y apoyo de todas las áreas involucradas", mientras se finalizan las labores. En total, son tres los estacionamientos que ya no estarán disponibles; uno de ellos es que está frente al DOMO, contiguo a la sala de máquinas de resonancia magnética. El parqueo de emergencia pediátrica, frente a la antigua caseta Manjares y el de la lavandería, tampoco estarán disponibles. Esta situación ha despertado molestias entre los empleados, ya que aseguran que encontrar parqueo en el centro asistencial siempre ha sido un problema, pero ahora con esta medida es prácticamente imposible.

“Entiendo que la II etapa del Plan de Remodelación Integral es importante: renovar los quirófanos, el área de trasplante renal y la central de equipos beneficiará a todos a largo plazo. Pero, ¿A costa de qué? ¿Dejar sin estacionamiento a la persona que está en la primera línea luchando por salvar vidas?”, lamentó un médico que labora en el Hospital. Agregó que “los que tienen parqueos privados no sienten el golpe, pero nosotros, que salimos exhaustos a las 9:00 p.m. o más tarde, ¿dónde dejaremos nuestros vehículos? Nuestros autos no son un lujo, son una necesidad para proteger la integridad física, andar en transporte público a esas horas nos expone a robos y riesgos innecesarios”. “Basta de guardar espacios para ciertos colegas, debe ser que el primero en llegar sea el primero en estacionar. Todos somos empleados con los mismos derechos”, pidió a las autoridades.