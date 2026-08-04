Icónico Hoyo de Merriam vuelve a ser objeto de críticas por la basura y malos olores

Tegucigalpa, Honduras.- El icónico Hoyo de Merriam se encuentra nuevamente en el centro de las críticas ciudadanas. Los habitantes de la capital señalan que el lugar ha comenzado de nuevo a ser utilizado como vertedero de basura y baño público, a pesar de las intervenciones previas.
Las quejas se hicieron públicas mediante videos compartidos en redes sociales, en los cuales se ve la entrada del túnel llena de bolsas de basura acumuladas.
"No es posible que volvamos a lo mismo de antes, nuevamente miadero y basurero el Hoyo de Merriam. Hacemos un llamado para las autoridades de la alcaldía municipal para buscar una solución", expresó uno de los denunciantes.
Después de las publicaciones, EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que, aunque la cantidad de basura había disminuido, persistían desechos en algunos puntos y un fuerte olor a orina dentro del paso.
Durante la visita también se constató que ya no había presencia de la Policía Municipal, cuyos agentes solían estar en el lugar para evitar que el túnel se deteriorara de nuevo.
@emerandrade19 llamado para las autoridades de la alcaldia municipal para buscar una solución #alcaldiamunicipal #tegu #AMDC ♬ sonido original - EMERSON
Los comerciantes del sector consideran que parte del problema está relacionado con la disposición de los desechos generados en los alrededores del mercado Los Dolores.
"El problema es que el mercado Los Dolores no tiene dónde dejar basura. Solo cambian de lugar donde dejarla; ahora la dejan en la otra calle, donde era el antiguo Instituto Paulino Valladares, ahora escuela Ramón Rosa", comentó un comerciante.
Los vecinos temen que, sin vigilancia constante, el sitio vuelva a convertirse en un basurero clandestino y sea ocupado de nuevo por personas sin hogar, como sucedió en años anteriores.
El Hoyo de Merriam ha sido objeto de varias intervenciones por parte de las autoridades municipales con el fin de recuperar el paso y mejorar sus condiciones.
La última intervención significativa se llevó a cabo en marzo de 2024, cuando se desalojó a las personas que utilizaban el lugar como vivienda y se mantuvo presencia policial para prevenir nuevas ocupaciones.
EL HERALDO intentó obtener la versión de la Policía Municipal sobre la ausencia de agentes en el sector y las acciones previstas para atender las nuevas denuncias. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Mientras tanto, quienes transitan diariamente por el Hoyo de Merriam solicitan que se retomen las labores de vigilancia para evitar que el deterioro avance y el paso subterráneo regrese a las condiciones que presentaba antes de su recuperación.