Icónico Hoyo de Merriam vuelve a ser objeto de críticas por la basura y malos olores

Tegucigalpa, Honduras.- El icónico Hoyo de Merriam se encuentra nuevamente en el centro de las críticas ciudadanas. Los habitantes de la capital señalan que el lugar ha comenzado de nuevo a ser utilizado como vertedero de basura y baño público, a pesar de las intervenciones previas. Las quejas se hicieron públicas mediante videos compartidos en redes sociales, en los cuales se ve la entrada del túnel llena de bolsas de basura acumuladas. "No es posible que volvamos a lo mismo de antes, nuevamente miadero y basurero el Hoyo de Merriam. Hacemos un llamado para las autoridades de la alcaldía municipal para buscar una solución", expresó uno de los denunciantes.

Después de las publicaciones, EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que, aunque la cantidad de basura había disminuido, persistían desechos en algunos puntos y un fuerte olor a orina dentro del paso. Durante la visita también se constató que ya no había presencia de la Policía Municipal, cuyos agentes solían estar en el lugar para evitar que el túnel se deteriorara de nuevo.

Los comerciantes del sector consideran que parte del problema está relacionado con la disposición de los desechos generados en los alrededores del mercado Los Dolores. "El problema es que el mercado Los Dolores no tiene dónde dejar basura. Solo cambian de lugar donde dejarla; ahora la dejan en la otra calle, donde era el antiguo Instituto Paulino Valladares, ahora escuela Ramón Rosa", comentó un comerciante.