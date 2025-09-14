Los estudiantes del Yave Nissi tienen algunas sorpresas para los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- Los estudiantes del Centro Básico Yave Nissi se han venido preparando para sorprender a los hondureños con sus actos en la celebración de los 204 años de independencia de Honduras, que se celebran este 15 de septiembre.

Con coreografías dinámicas y canciones populares, los alumnos muestran su emoción al ser partícipes de este evento. “Llevamos sorpresitas para el desfile, que yo sé que les va a gustar mucho”, afirmó el profesor que entrena a las palillonas, Ángel Fúnez.

El colegio cuenta con una banda marcial, palillonas y pomponeras de diversas edades que captarán la atención de los capitalinos con las sorpresas que tienen preparadas.

Desde la 1:00 hasta las 3:00 de la tarde, los estudiantes, al culminar sus clases, se reúnen para aprenderse las coreografías y las canciones que presentaran.

La mayor parte del tiempo entrenan dentro de las instalaciones del colegio, aunque también viajan al histórico Cerro Juana Laínez, donde cuentan con un espacio mayor para sus ensayos.