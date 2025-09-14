Los estudiantes del Yave Nissi tienen algunas sorpresas para los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- Los estudiantes del Centro Básico Yave Nissi se han venido preparando para sorprender a los hondureños con sus actos en la celebración de los 204 años de independencia de Honduras, que se celebran este 15 de septiembre.
Con coreografías dinámicas y canciones populares, los alumnos muestran su emoción al ser partícipes de este evento. “Llevamos sorpresitas para el desfile, que yo sé que les va a gustar mucho”, afirmó el profesor que entrena a las palillonas, Ángel Fúnez.
El colegio cuenta con una banda marcial, palillonas y pomponeras de diversas edades que captarán la atención de los capitalinos con las sorpresas que tienen preparadas.
Desde la 1:00 hasta las 3:00 de la tarde, los estudiantes, al culminar sus clases, se reúnen para aprenderse las coreografías y las canciones que presentaran.
La mayor parte del tiempo entrenan dentro de las instalaciones del colegio, aunque también viajan al histórico Cerro Juana Laínez, donde cuentan con un espacio mayor para sus ensayos.
Pomponeras y palillonas
El grupo de las palillonas está conformado por 14 alumnas que están cursando los grados entre séptimo a último del bachillerato, por lo que sus edades oscilan entre los 12 a 18 años de edad.
Su entusiasmo es contagioso, ya que se muestran muy ilusionadas de participar en los desfiles cívicos. Si bien algunas ya han participado en años anteriores, la alegría que sienten hoy es tan intensa como si fuera la primera vez.
Las jóvenes que integran el grupo fueron seleccionadas por su belleza, carisma y rendimiento académico en sus asignaturas.
Asimismo, tienen preparadas coreografías de “punta, y varios ritmos, buscando ir innovando cada año” destacó Ángel Fúnez.
Por su parte, las pomponeras también cuentan con coreografías dinámicas con muchos movimientos espectaculares encantarán a los hondureños.
Con sus pompones y hermosas sonrisas comenzaron a prepararse desde julio para poder brindarle a los capitalinos todo un espectáculo lleno de baile y diversión.
Banda marcial
La banda marcial “está conformada por alrededor de 37 estudiantes”, informó el profesor que entrena a los integrantes de la banda, Josué López.
Alguno de ellos son nuevos y tuvieron que aprender a tocar un instrumento, así como otros ya habían participado en años anteriores, lo que les permitió esa experiencia y conocimiento.
Todos los días los jóvenes dedican al menos tres horas para practicar las canciones que van a tocar. La banda cuenta con un repertorio musical de más de 10 canciones.
Los instrumentos que la banda marcial está utilizando son de percusión y de viento, usando tambores, bombos, trompetas, liras y demás.
La música que tiene preparadas es de géneros variados, desde canciones folclóricas nacionales y punta hasta las más actuales del pop con artistas como Sabrina Carpenter. “Tenemos un bonito show que ojalá les guste”, declaró López.