¿Listas para brillar? EL HERALDO lanza el Desafío de Palillonas en TikTok con premios irresistibles

Tegucigalpa, Honduras.-Llegó el momento para que la elegancia, la energía y el brillo de las palillonas tengan su propio escenario. Diario EL HERALDO lanza el “Desafío de Palillonas” en TikTok, un concurso donde la simpatía, la coordinación y el talento serán la clave para conquistar al público. En los 204 años de independencia patria de Honduras, este rotativo busca reconocer la dedicación de las jóvenes que cada 15 de septiembre hacen vibrar los desfiles patrios con su gracia y disciplina.

Para participar, el equipo de EL HERALDO visitará los centros educativos ubicados en el Distrito Central antes del 8 de septiembre, donde se grabará la mejor presentación de cada cuadro de palillonas.

@elheraldohonduras 💃✨ ¿Cuál es el mejor cuadro de palillonas de Tegucigalpa?... El público decide El Desafío de Palillonas 204 Independencia de EL HERALDO es un reto donde se mide: coreografía, coordinación y patriotismo. 👉 El poder está en las redes: el video con más likes en TikTok será el que conquiste y se lleve premios increíbles. Hay oportunidad hasta el 15 de septiembre a las 11:59 p.m. para demostrarlo. ♬ sonido original - elheraldohonduras

Todos los videos serán publicados el 8 de septiembre en la cuenta oficial de EL HERALDO en TikTok. A partir de ese momento inicia la competencia: el cuadro de palillonas que acumule más likes hasta el 15 de septiembre a las 11:59 p. m. será el ganador.