Compromiso y fervor patrio marcan ensayos del histórico Instituto Central Vicente Cáceres

Tegucigalpa, Honduras.- En un ambiente de fervor patriótico, los estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres, el número 78 y último en la lista de participación este 2025 en el Distrito Central, afinan los detalles de su presentación para las fiestas cívicas.

El cuadro de palillonas está conformado por 24 lindas estudiantes quienes ensayan con disciplina y compromiso para celebrar los 204 años de independencia patria.



También resaltan 22 bellas pomponeras, con edades entre los 14 y 18 años. Ellas ensayan alrededor de 10 coreografías con entusiasmo y disciplina para el 15 de septiembre.

“Tengo varios años desfilando y me siento orgullosa de representar a mi colegio”, expresó una de las palillonas.

Con pasos sincronizados y variedad de coreografías, las jóvenes se preparan para ofrecer al público un espectáculo característico del Central Vicente Cáceres.



“Tome la decisión en memoria de mi abuelita; ella siempre quiso que yo desfilara en el instituto y falleció en enero. Por eso decidí participar en su honor”, compartió Beatriz Amador, pomponera.

Los ensayos iniciaron en marzo, con largas jornadas que reflejan la motivación de representar a su instituto.