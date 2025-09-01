Compromiso y fervor patrio marcan ensayos del histórico Instituto Central Vicente Cáceres

Tegucigalpa, Honduras.- En un ambiente de fervor patriótico, los estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres, el número 78 y último en la lista de participación este 2025 en el Distrito Central, afinan los detalles de su presentación para las fiestas cívicas.
El cuadro de palillonas está conformado por 24 lindas estudiantes quienes ensayan con disciplina y compromiso para celebrar los 204 años de independencia patria.
También resaltan 22 bellas pomponeras, con edades entre los 14 y 18 años. Ellas ensayan alrededor de 10 coreografías con entusiasmo y disciplina para el 15 de septiembre.
“Tengo varios años desfilando y me siento orgullosa de representar a mi colegio”, expresó una de las palillonas.
Con pasos sincronizados y variedad de coreografías, las jóvenes se preparan para ofrecer al público un espectáculo característico del Central Vicente Cáceres.
“Tome la decisión en memoria de mi abuelita; ella siempre quiso que yo desfilara en el instituto y falleció en enero. Por eso decidí participar en su honor”, compartió Beatriz Amador, pomponera.
Los ensayos iniciaron en marzo, con largas jornadas que reflejan la motivación de representar a su instituto.
Dos imponentes bandas
El histórico colegio capitalino también cuenta con dos grandes bandas, una de ellas es la banda marcial, conformada este año por 35 estudiantes, quien es la encargada de ponerle ritmo a los pasos de las palillonas.
También destaca su banda marcial, que fue fundada en 1941 y cuenta con un repertorio de nueve canciones bajo la dirección del profesor Dany Flores, que van desde música tropical y boleros hasta piezas clásicas hondureñas. Ellos pondrán sazón a los pasos de las coordinadas pomponeras.
“Ser parte de la banda del Central es una motivación para los estudiantes. No solo aprenden a tocar un instrumento, sino que también formamos músicos profesionales”, comentó Flores.
La banda de guerra, integrada por 52 estudiantes, trabaja desde inicios de año en un proceso de preparación que combina formación académica y musical.
"A estas alturas estamos completamente preparados y hemos realizado más de 20 presentaciones en instituciones educativas y ferias patronales", aseguró el profesor Jorge Montoya, director de la banda de guerra.
El repertorio que presentarán en los desfiles incluye unas 30 canciones, entre temas tradicionales y piezas modernas. Entre ellas destaca "La chica del Central", melodía que se ha convertido en un símbolo del instituto.
El Central, uno de los más esperados en los desfiles
Para los estudiantes, participar en las celebraciones patrias es un motivo de orgullo y compromiso, pese a que deben balancear sus responsabilidades académicas.
Los cuadros estudiantiles del Instituto Central Vicente Cáceres han sido por años unos de los más aplaudidos y esperados por el público que se reúne cada 15 de septiembre en el Estadio Nacional para disfrutar de los desfiles de independencia y se espera que este 2025, el instituto más antiguo del país vuelva a captar la atención de los ciudadanos.
Cada ensayo se convierte en una oportunidad para pulir movimientos y melodías, pero también en un espacio donde los estudiantes refuerzan valores como la dedicación, la constancia y el amor por su patria.