Banda marcial del Central Vicente Cáceres, 84 años de tradición en desfiles patrios

La banda marcial del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) mantiene una preparación constante para las celebraciones patrias este 2025, bajo la dirección del profesor Dany Flores, quien explicó que los ensayos desde enero y se extienden hasta finales de noviembre.
"No podemos parar, porque la disciplina y la coordinación se pierden si se interrumpe el entrenamiento", detalló el director.
Actualmente, la banda cuenta con 35 integrantes, aunque en años anteriores ha llegado a tener hasta 60, con edades entre 12 y 17 años.
Su repertorio para los desfiles incluye ritmos desde música tropical, boleros, piezas clásicas hondureñas en un total de nueve canciones, destacando la formación profesional de los jóvenes músicos.
Un dato histórico es que la banda marcial del ICVC fue fundada formalmente en 1941, coincidiendo con la consolidación de los desfiles bajo el gobierno de Tiburcio Carías Andino (1933-1949).
"Ser parte de la banda del Central es una motivación para los estudiantes. No solo aprenden a tocar un instrumento, sino que también formamos músicos profesionales", afirmó Flores.
Asimismo, relató que los estudiantes egresados integran bandas profesionales del país, como la Banda del Estado Mayor Conjunto, la de la Fuerza Aérea, la Banda Naval entre otras.
El profesor destacó que la principal misión de la banda no es competir, sino formar profesionales de la música capaces de integrarse a orquestas nacionales e internacionales.
Los integrantes de la banda marcial continúan con sus ensayos diarios, asegurando que llegarán al desfile del 15 de septiembre listos para ofrecer una presentación impecable y enaltecer la tradición musical del instituto.
Desde su fundación en 1941, la banda marcial del ICVC ha sido testigo y protagonista de la historia de los desfiles patrios en Tegucigalpa, consolidando una tradición que une generaciones en torno a la música y la independencia.