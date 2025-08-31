¿Ya estás participando? EL HERALDO lanza el Desafío de las Bandas en TikTok con increíbles premios

Tegucigalpa, Honduras.- Una presentación inolvidable, la ejecución de su mejor canción y el respaldo del público a través de likes en TikTok, serán el boleto para que una banda estudiantil se corone ganadora del “Desafío de las Bandas”, el concurso lanzado por Diario EL HERALDO.

En la celebración de los 204 años de independencia patria de Honduras, EL HERALDO premiará el esfuerzo y talento de la juventud.

Para participar, el equipo de producción y periodistas de este rotativo debe visitar tu centro educativo y presenciar los ensayos antes del 8 de septiembre, fecha en la que inician las votaciones.