¿Ya estás participando? EL HERALDO lanza el Desafío de las Bandas en TikTok con increíbles premios

Tegucigalpa, Honduras.- Una presentación inolvidable, la ejecución de su mejor canción y el respaldo del público a través de likes en TikTok, serán el boleto para que una banda estudiantil se corone ganadora del “Desafío de las Bandas”, el concurso lanzado por Diario EL HERALDO.
En la celebración de los 204 años de independencia patria de Honduras, EL HERALDO premiará el esfuerzo y talento de la juventud.
Para participar, el equipo de producción y periodistas de este rotativo debe visitar tu centro educativo y presenciar los ensayos antes del 8 de septiembre, fecha en la que inician las votaciones.
Durante la visita, se grabará un video con la mejor presentación de cada banda. Todos los videos serán publicados el 8 de septiembre en la cuenta oficial de EL HERALDO en TikTok, y el video que acumule más likes hasta el 15 de septiembre a las 11:59 p.m. será el ganador.
El reto está en tus manos: una vez publicado el video de tu institución, compártelo y motiva a todos para que dejen su like en TikTok, ya que solo esos votos serán los que cuenten para elegir a los ganadores.
El concurso cuenta con dos categorías: primer y segundo lugar, ambas con premios espectaculares patrocinados por Pájaro Azul.
La banda ganadora recibirá un juego completo de 14 instrumentos musicales, mientras que el segundo lugar se llevará un set de 7 instrumentos, todos estos premios cortesía de Pájaro Azul.
Si EL HERALDO aún no ha visitado tu colegio y estás listo para debutar, agenda tu cita escribiendo al +504 9455-1932, antes del 8 de septiembre.