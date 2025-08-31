  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

¿Ya estás participando? EL HERALDO lanza el Desafío de las Bandas en TikTok con increíbles premios

EL HERALDO abre el escenario digital para que las bandas estudiantiles conquisten TikTok y, con el apoyo de su público, ganen premios inolvidables. ¿Ya estás participando?

  • 31 de agosto de 2025 a las 10:03
¿Ya estás participando? EL HERALDO lanza el Desafío de las Bandas en TikTok con increíbles premios

En los 204 años de independencia, EL HERALDO pone a los jóvenes en el centro de la celebración con un desafío que premiará talento y dedicación.

 Foto: Archivo| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una presentación inolvidable, la ejecución de su mejor canción y el respaldo del público a través de likes en TikTok, serán el boleto para que una banda estudiantil se corone ganadora del “Desafío de las Bandas”, el concurso lanzado por Diario EL HERALDO.

En la celebración de los 204 años de independencia patria de Honduras, EL HERALDO premiará el esfuerzo y talento de la juventud.

Para participar, el equipo de producción y periodistas de este rotativo debe visitar tu centro educativo y presenciar los ensayos antes del 8 de septiembre, fecha en la que inician las votaciones.

Conozca el orden en que desfilará cada colegio este 15 de septiembre

Durante la visita, se grabará un video con la mejor presentación de cada banda. Todos los videos serán publicados el 8 de septiembre en la cuenta oficial de EL HERALDO en TikTok, y el video que acumule más likes hasta el 15 de septiembre a las 11:59 p.m. será el ganador.

@elheraldohonduras 🎶🔥¡Los likes decidirán cuál es la banda #1! En el Desafío de Bandas 204 Independencia de EL HERALDO participarán los mejores colegios donde demostrarán su coordinación y talento musical. 👉 Recuerda: el poder está en tus seguidores. El ganador se llevará increíbles premios. Competencia abierta hasta el 15 de septiembre a las 11:59 p.m.@Pájaro Azul ♬ sonido original - elheraldohonduras

El reto está en tus manos: una vez publicado el video de tu institución, compártelo y motiva a todos para que dejen su like en TikTok, ya que solo esos votos serán los que cuenten para elegir a los ganadores.

El concurso cuenta con dos categorías: primer y segundo lugar, ambas con premios espectaculares patrocinados por Pájaro Azul.

Más de 600 centros educativos de prebásica y básica rendirán tributo a Honduras

La banda ganadora recibirá un juego completo de 14 instrumentos musicales, mientras que el segundo lugar se llevará un set de 7 instrumentos, todos estos premios cortesía de Pájaro Azul.

Si EL HERALDO aún no ha visitado tu colegio y estás listo para debutar, agenda tu cita escribiendo al +504 9455-1932, antes del 8 de septiembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias