Ritmos de cumbia, punta y salsa sonarán en la banda del Mixto Hibueras el 15 de septiembre

Estudiantes del Instituto Mixto Hibueras perfeccionan sus ritmos y pasos para las fiestas patrias del próximo 15 de septiembre.
Con un grupo conformado por más de 40 jóvenes apasionados por la música, ensayan extensas jornadas que reflejan su compromiso y disciplina para rendir homenaje a los 204 años de independencia nacional.
La banda está integrada por alumnos de distintos grados académicos, desde los 14 hasta los 18 años, quienes comparten la ilusión de representar a su institución en las celebraciones cívicas.
Con ritmos que van desde cumbia, punta y salsa, buscan cautivar al público con su energía y talento musical.
El repertorio incluye un total de 28 canciones interpretadas con una amplia variedad de instrumentos: tuba, saxofón, trompetas, flautas, liras y redoblantes, que dan vida a la marcialidad y alegría de sus presentaciones.
Asimismo, Gian Carlos Baquedano, integrante de la banda, compartió a EL HERALDO que desfilar siempre fue un anhelo desde su niñez y que este año decidió cumplir ese sueño al integrarse al grupo.
Con cada paso y coro, los estudiantes transmiten entusiasmo y pasión, contagiando a quienes presencian sus ensayos previos al desfile patrio.
El Instituto Mixto Hibueras, número 51 en el orden de participación, promete encender con sus melodías y coreografías el espíritu de las fiestas cívicas.
Las largas horas de práctica no solo fortalecen su talento artístico, sino que también se convierten en una muestra de sacrificio y amor a la patria.
Con disciplina, alegría y orgullo nacional, los jóvenes del Mixto Hibueras se preparan para dejar una huella en las calles de Tegucigalpa, celebrando con música y tradición el legado de libertad que une a todo un país.
Más que una presentación musical, cada ensayo se transforma en un homenaje a la independencia patria.