Ritmos de cumbia, punta y salsa sonarán en la banda del Mixto Hibueras el 15 de septiembre

Con más de 40 jóvenes, la banda del Instituto Mixto Hibueras se prepara con largas jornadas de ensayo para rendir homenaje a los 204 años de independencia

  • 28 de agosto de 2025 a las 00:00
Ritmos de cumbia, punta y salsa sonarán en la banda del Mixto Hibueras el 15 de septiembre
Estudiantes del Instituto Mixto Hibueras perfeccionan sus ritmos y pasos para las fiestas patrias del próximo 15 de septiembre.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Con un grupo conformado por más de 40 jóvenes apasionados por la música, ensayan extensas jornadas que reflejan su compromiso y disciplina para rendir homenaje a los 204 años de independencia nacional.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
La banda está integrada por alumnos de distintos grados académicos, desde los 14 hasta los 18 años, quienes comparten la ilusión de representar a su institución en las celebraciones cívicas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Con ritmos que van desde cumbia, punta y salsa, buscan cautivar al público con su energía y talento musical.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
El repertorio incluye un total de 28 canciones interpretadas con una amplia variedad de instrumentos: tuba, saxofón, trompetas, flautas, liras y redoblantes, que dan vida a la marcialidad y alegría de sus presentaciones.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Asimismo, Gian Carlos Baquedano, integrante de la banda, compartió a EL HERALDO que desfilar siempre fue un anhelo desde su niñez y que este año decidió cumplir ese sueño al integrarse al grupo.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Con cada paso y coro, los estudiantes transmiten entusiasmo y pasión, contagiando a quienes presencian sus ensayos previos al desfile patrio.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
El Instituto Mixto Hibueras, número 51 en el orden de participación, promete encender con sus melodías y coreografías el espíritu de las fiestas cívicas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Las largas horas de práctica no solo fortalecen su talento artístico, sino que también se convierten en una muestra de sacrificio y amor a la patria.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Con disciplina, alegría y orgullo nacional, los jóvenes del Mixto Hibueras se preparan para dejar una huella en las calles de Tegucigalpa, celebrando con música y tradición el legado de libertad que une a todo un país.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Más que una presentación musical, cada ensayo se transforma en un homenaje a la independencia patria.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
