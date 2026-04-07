Escasez de sangre O negativo pone en alerta al Hospital Escuela en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A nivel mundial el tipo de sangre O negativo es uno de los menos comunes, y Honduras no es la excepción: únicamente el 7% de la población posee ese grupo sanguíneo.

Ante esta realidad, autoridades del Hospital Escuela hicieron un llamado urgente a las personas con este tipo de sangre para que se acerquen a donar debido a la escasez de reservas en el banco de sangre del principal centro hospitalario del país.

Miguel Osorio, portavoz del centro hospitalario, explicó que la solicitud responde a una necesidad inmediata, ya que el hospital reporta dos pacientes que requieren transfusiones urgentes, sin embargo, el banco de sangre no cuenta con las unidades suficientes para cubrir la demanda.

Además, indicó que durante esta ocasión, las personas interesadas en donar no necesitarán programar una cita previa, por lo que pueden presentarse directamente en el centro asistencial para realizar el proceso de donación sanguínea en un horario de 7:00 a 10:00 de la mañana de lunes a viernes.