IHAH informó que no hay fecha para reabrir Museo Villa Roy en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) confirmó que aún no existe una fecha definida para la reapertura del Museo de Historia Republicana Villa Roy, pese a que inicialmente se proyectaba su apertura para finales de 2026. El emblemático recinto cultural permanece en proceso de intervención estructural, luego de presentar severos daños ocasionados por movimientos de tierra que comprometieron su estabilidad desde el 2010 cuando fue cerrado. “El Museo Villa Roy se encuentra en proceso de estabilización. La estructura ya fue intervenida porque presentaba movimientos de tierra significativos que provocaron que prácticamente se partiera en dos”, explicó el gerente del IHAH, Lee Jaruzelski Marín. Actualmente, las autoridades trabajan en la gestión de recursos para continuar con la segunda fase del proyecto, enfocada en reforzar áreas críticas del inmueble. “Actualmente se gestionan fondos para una segunda etapa de estabilización, enfocada en el talud y el muro principal del museo. Posteriormente, se contempla iniciar obras de conservación del edificio”, detalló el funcionario. El proyecto de recuperación del museo ha sido dividido en dos etapas principales, "sin embargo, esto dependerá de la asignación de fondos que aún se están gestionando”, señaló Marín.

En cuanto al costo total de la obra el funcionario que “en este momento no manejo el presupuesto total de la obra, ya que todavía se encuentra en proceso de gestión y definición”, manifestó el gerente del IHAH. Sobre la fecha de reapertura, el panorama continúa siendo incierto, a pesar de las proyecciones iniciales. “En su momento se proyectaba la apertura para 2026; sin embargo, esto dependerá de la aprobación del presupuesto bajo la nueva administración”, afirmó. “El presupuesto heredado no incluía la apertura del museo, por lo que será necesario definirlo una vez se tenga claridad sobre los recursos disponibles”, indicó el entrevistado. Aunque existe la intención institucional de habilitar nuevamente el espacio cultural en el corto plazo, aún no hay garantías: “Por ahora no existe una fecha oficial de reapertura, aunque la intención es que el museo pueda abrir al público antes de finalizar el año”, expresó Marín. Como antecedente, el exgerente del IHAH, Rolando Canizales, informó en febrero de este año que el proceso de restauración del Museo Villa Roy inició en 2024. Durante ese período, se ejecutaron trabajos iniciales orientados a la estabilización estructural del edificio histórico. La inversión realizada entre 2024 y 2025 alcanzó los 13 millones de lempiras, recursos destinados principalmente al reforzamiento del inmueble. Canizales también aseguró en ese entonces que existen fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas para dar continuidad a la segunda fase del proyecto. No obstante, la ejecución de estos recursos y el avance hacia la reapertura del museo dependerán de las decisiones presupuestarias que adopte la actual administración.

Importancia del Villa Roy

El Museo de Historia Republicana Villa Roy es uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la capital hondureña. Su origen se remonta a finales de la década de 1930, cuando fue construido como una residencia privada de estilo neoclásico. La mansión fue edificada entre 1936 y 1940 por encargo del empresario estadounidense Roy Gordon, vinculado a la actividad minera en Honduras. Años más tarde, la propiedad pasó a manos del expresidente Julio Lozano Díaz, consolidándose como una de las residencias más distinguidas de Tegucigalpa en esa época. Tras la muerte de Lozano Díaz, la esposa del expresidente, Laura Vigil donó el inmueble al Estado hondureño en la década de 1970 con el propósito de convertirlo en un espacio cultural.