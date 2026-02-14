Restauración del Museo Villa Roy podría culminar a finales de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Museo de Historia Republicana Villa Roy, ubicado en la capital hondureña, avanza hacia su apertura, gracias a los trabajos de estabilización y restauración que se ejecutan desde 2024 por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
“Entre 2024 y 2025 logramos estabilizar buena parte del terreno con 62 micropilotes de 36 metros cada uno”, explicó Rolando Canizales, exgerente del IHAH en una entrevista para EL HERALDO.
El punto más crítico del inmueble, un ala que estaba a punto de desplomarse, ya fue restaurado y actualmente no presenta problemas estructurales.
Canizales señaló que la inversión entre 2024 y 2025 alcanzó los 13 millones de lempiras, destinados principalmente a la estabilización y reforzamiento del edificio histórico.
“Si se mantiene el mismo ritmo de trabajo, la apertura del Museo Villa Roy podría darse a finales de este año 2026”, afirmó Canizales.
Además, aseguró que existen fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas para continuar con la segunda fase del proyecto, garantizando así la continuidad de los trabajos.
Durante su gestión, el IHAH también restauró el techo del Museo de Comayagua, con una inversión superior a los 2 millones de lempiras, y el techo de la Casa Valle en Choluteca, con 1.2 millones de lempiras.
“Se reestructuró la sugerencia de proyectos, y esto permitió captar más fondos de inversión pública para la institución”, añadió Canizales.
Otro proyecto importante fue la restauración de los túneles en Copán, para proteger las estructuras arqueológicas del conjunto principal, con una inversión de 25 millones de lempiras.
El exgerente informó que se restauró el techo de la antigua comandancia de la fortaleza de Trujillo, Colón, con una inversión aproximada de 2 millones de lempiras, y la Casa Fortín en Yuscarán, El Paraíso, un inmueble que llevaba décadas sin mantenimiento.
“Cuando recibí el instituto en 2022 estaba al borde de la quiebra; sin embargo, cuadruplicamos los ingresos propios de la institución, y eso nos dio sostenibilidad y capacidad de operación”, indicó Canizales.
El IHAH también trabajó en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo para iluminar las cuevas de Talgua, una inversión de 15 millones de lempiras que ya se encuentra en su fase final.
Entre 2022 y 2025, la inversión total en restauración del patrimonio nacional alcanzó los 84 millones de lempiras, incluyendo aportes de cooperación internacional de Estados Unidos, Japón y España.
“Hay mucho por hacer para mejorar la infraestructura turística y conservar el patrimonio cultural, y Villa Roy es un proyecto prioritario en este sentido”, aseguró Canizales.
Además, se dejaron gestionados fondos para habilitar un parque arqueológico en Yarumela, La Paz, ubicado cerca del aeropuerto de Palmerola, aeropuerto internacional que facilita al turista extranjero poder llegar.
“El trabajo con las comunidades ha sido importante, ya tienen capacitación en materia de patrimonio cultural y hay alianzas con gobiernos municipales”, explicó Canizales.
Otro proyecto relevante es el parque arqueológico en Santiago de Pimienta, Cortés, en el Valle de Sula, situado estratégicamente cerca de la carretara CA-5, con apoyo de la sociedad civil y actores locales.
Por otra parte, Canizales destacó la importancia de crear un programa de monitoreo de los monumentos del IHAH para evaluar periódicamente su estado de conservación y gestionar más fondos.