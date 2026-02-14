Restauración del Museo Villa Roy podría culminar a finales de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Museo de Historia Republicana Villa Roy, ubicado en la capital hondureña, avanza hacia su apertura, gracias a los trabajos de estabilización y restauración que se ejecutan desde 2024 por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

“Entre 2024 y 2025 logramos estabilizar buena parte del terreno con 62 micropilotes de 36 metros cada uno”, explicó Rolando Canizales, exgerente del IHAH en una entrevista para EL HERALDO.

El punto más crítico del inmueble, un ala que estaba a punto de desplomarse, ya fue restaurado y actualmente no presenta problemas estructurales.

Canizales señaló que la inversión entre 2024 y 2025 alcanzó los 13 millones de lempiras, destinados principalmente a la estabilización y reforzamiento del edificio histórico.

“Si se mantiene el mismo ritmo de trabajo, la apertura del Museo Villa Roy podría darse a finales de este año 2026”, afirmó Canizales.

Además, aseguró que existen fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas para continuar con la segunda fase del proyecto, garantizando así la continuidad de los trabajos.

Durante su gestión, el IHAH también restauró el techo del Museo de Comayagua, con una inversión superior a los 2 millones de lempiras, y el techo de la Casa Valle en Choluteca, con 1.2 millones de lempiras.

“Se reestructuró la sugerencia de proyectos, y esto permitió captar más fondos de inversión pública para la institución”, añadió Canizales.

Otro proyecto importante fue la restauración de los túneles en Copán, para proteger las estructuras arqueológicas del conjunto principal, con una inversión de 25 millones de lempiras.

El exgerente informó que se restauró el techo de la antigua comandancia de la fortaleza de Trujillo, Colón, con una inversión aproximada de 2 millones de lempiras, y la Casa Fortín en Yuscarán, El Paraíso, un inmueble que llevaba décadas sin mantenimiento.