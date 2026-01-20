La mora quirúrgica será reto clave para el nuevo gobierno advierte la ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó que miles de pacientes continúan en listas de espera para cirugías en hospitales públicos de Honduras.

La mora quirúrgica figura entre los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno, advirtieron las autoridades sanitarias de ASJ, al señalar que la lista es extensa una cirugía en el sistema público de salud.

La organización indicó que muchos de los pacientes en lista de espera presentan padecimientos que requieren atención médica urgente, lo que incrementa la preocupación ante el cambio de administración gubernamental.

Blanca Munguía, directora de Salud de la ASJ, aseguró que, de cara al cierre administrativo 2022-2026, el gobierno entrante heredará uno de los problemas más graves del sector público en Honduras.

"Es terrible de cara al gran compromiso, la gran responsabilidad que tiene un gobierno de garantizar la salud a la población, recordemos que ha sido una demanda constante, diríamos en total más de 13 mil personas están pacientes esperando una cirugía", aseguró la experta.

Munguía señaló que Honduras no logró alcanzar la cero mora quirúrgica, situación que mantiene en incertidumbre a miles de pacientes que continúan en largas listas de espera para acceder a procedimientos quirúrgicos en hospitales públicos.

Según datos oficiales, hasta octubre de 2025, de 13,000 a 14,000 pacientes estaban obligados a esperar una cirugía al menos por 90 días.