Corea destina más de L240 millones para construir centro de innovación en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) firmaron un convenio para la construcción de un centro de innovación en la Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa.
De acuerdo con la información emitida por las autoridades universitarias, el proyecto será ejecutado mediante una inversión de nueve millones de dólares, equivalentes a más de 240 millones de lempiras.
El proyecto, denominado K-INNO4U, será financiado mediante una donación no reembolsable del Gobierno de Corea y contempla la construcción de un edificio de cuatro niveles destinado al desarrollo de actividades relacionadas con innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica.
Según detallaron, el centro contará con laboratorios de prototipado, espacios para incubación de emprendimientos y áreas orientadas a la vinculación entre la academia y el sector productivo.
La iniciativa forma parte de un acuerdo de cooperación suscrito entre los gobiernos de Honduras y Corea en noviembre de 2024 y tendrá una vigencia de cinco años, entre 2026 y 2031.
Entre las metas establecidas se encuentra la ejecución de 60 proyectos de vinculación entre universidad e industria, la creación de cinco empresas derivadas de investigaciones universitarias y el desarrollo de 10 productos de propiedad intelectual.
Además, el programa contempla procesos de capacitación para más de 370 personas en Honduras, Corea y Costa Rica.
Las autoridades universitarias indicaron que el proyecto busca fortalecer las capacidades de investigación, innovación y emprendimiento dentro de la UNAH, así como promover una mayor relación entre la universidad y el sector empresarial.
La construcción del centro se realizará en las instalaciones de Ciudad Universitaria, aunque no se detalló la fecha exacta de inicio de las obras ni el cronograma de ejecución del proyecto.