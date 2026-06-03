Corea destina más de L240 millones para construir centro de innovación en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) firmaron un convenio para la construcción de un centro de innovación en la Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades universitarias, el proyecto será ejecutado mediante una inversión de nueve millones de dólares, equivalentes a más de 240 millones de lempiras.

El proyecto, denominado K-INNO4U, será financiado mediante una donación no reembolsable del Gobierno de Corea y contempla la construcción de un edificio de cuatro niveles destinado al desarrollo de actividades relacionadas con innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica.