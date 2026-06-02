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Inician remoción de escombros en zona del accidente de volqueta en Villa Nueva

Las cuadrillas de la alcaldía municipal realizan este martes una intensa jornada para remover los escombros del lugar donde ayer murieron ocho personas

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 13:00
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La remoción de escombros inició este martes en la zona donde ayer ocho personas murieron al ser impactadas por una volqueta a alta velocidad que perdió los frenos y se volcó sobre varios locales.

 Fotos: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Este día con el apoyo de una retroexcavadora, la municipalidad comenzó a despejar el terreno donde antes habían al menos tres locales.

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Pesados bloques de concreto, además de trozos de madera y láminas retorcidas son parte de los escombros que se retiran con la retroexcavadora.

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La zona será limpiada y entregada a su propietarios, quienes aseguraron que volverán a levantar los locales.
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En la zona de impacto de la volqueta funcionaban varios pequeños negocios, entre ellos una llantera, una venta de repuestos y un pequeño comedor.
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La mayoría de las víctimas eran locatarios que se encontraban atendiendo sus negocios al momento del percance.
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Las imágenes desde la zona muestran como todas las paredes cedieron ante la embestida de la volqueta.

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Desde la parte alta de Villa Nueva se puede observar que la volqueta ingresó al terreno tras derribar una casa, luego se prendió en fuego estando al fondo de otros de los locales afectados.
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Una retroexcavadora se ocupa este mediodía de quitar los escombros más pesados a fin de agilizar la limpieza de la zona.

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Entretanto, personal de las cuadrillas municipales y de Copeco también se han sumado a las labores de limpieza en la zona donde murieron ocho personas.
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Desde el momento del accidente la zona, ubicada a la altura de la terminal de Villa Nueva, permanece con un gran congestionamiento.
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