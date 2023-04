Conductores del transporte público no pasan filtros para operar buses

A esto se le suma el mal servicio que dan los operarios con los malos tratos a los pasajeros, como por ejemplo, no suben a personas de la tercera edad por la rebaja que tienen, según la ley.

“La mano de obra buena, aquellos que tenían más de 10 años de experiencia se han retirado de esto, ha habido un relevo generacional que no ha sido el mejor, ahora las ‘brochas’ y los choferes son los conductores, personal calificado de la vieja escuela no tenemos a casi nadie”, lamentó Gerardo Aguilar, transportista de la capital.

El primero es tener una edad mínima de 25 años, haber cursado la educación primaria completa, haber aprobado un curso especial para conductores de transporte de pasajeros o de carga impartido por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), no tener antecedentes penales, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, presentar la tarjeta de identidad y los exámenes médicos, y tener por lo menos cinco años de experiencia en la conducción de vehículos livianos con la licencia respectiva.

También otro de los problemas es que algunos de los conductores laboran bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga.“Todos los accidentes son culpa de los choferes, esto no pasa por desperfectos mecánicos o por culpa de terceros, sino por la irresponsabilidad y falta de experiencia de los conductores”, agregó Aguilar.

Para lograr mejorar el servicio por parte de los operarios se debe certificar y depurar a los conductores, asegura la dirigencia del rubro.

Para Franco Cálix, un capitalino de 65 años, el servicio de transporte cada vez es peor: “A uno por ser viejo no lo quieren llevar, con otros hay que pelear el descuento y cuando esos locos pelean línea, uno baja todos los santos para que no lo vayan a matar. Hace unos 30 años esto no era así”, reclamó.