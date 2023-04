Casi 8,000 pacientes sin recibir atención médica por tomas de colectivos de Libre

En entrevistas para los medios locales, la jefa de la RMS sostiene que no cederá a las presiones que los militantes rojinegros ejecutan ya que, en palabras sencillas, quieren que personal no capacitado remplace a varios jefes de unidades.

Según la funcionaria, que se encuentra en el ojo del huracán, sí se concederán algunas plazas pero no de manera inmediata. Asimismo, detalló que las plazas que “podría” ofrecer serán las de personas que se jubilarán o que se retiran por solicitud de licencias no remuneradas para estudiar u otras razones.

“Magia no se puede hacer y yo no he hecho ninguna promesa. Algunas plazas se pueden habilitar, pero en el transcurso del año, no como ellos exigen”, advirtió la galena.Mientras la funcionaria y los militantes de Libre vulneran el derecho a la salud, ya que no quieren ceder, los capitalinos condenan la displicencia de las autoridades para ponerle fin al problema y garantizar medicamentos para todos.