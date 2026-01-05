¿Cuándo será la próxima audiencia de Nicolás Maduro tras declararse no culpable?

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se fijó su próxima audiencia, tras su captura por parte de Estados Unidos.

Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en la madrugada del sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses. Ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó cargos relacionados con narcotráfico.