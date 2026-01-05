¿Cuándo será la próxima audiencia de Nicolás Maduro tras declararse no culpable?

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se fijó su próxima audiencia, tras su captura por parte de Estados Unidos.
Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en la madrugada del sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses. Ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó cargos relacionados con narcotráfico.
Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de todos los delitos que se les imputan ante la corte federal. Fijando su próxima audiencia el 17 de marzo de 2026.
Las autoridades estadounidenses acusan al mandatario venezolano de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer estos artefactos en apoyo de actividades criminales.
Según la acusación, Maduro también habría colaborado con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por Washington, lo que agrava los señalamientos en su contra dentro del proceso judicial en Estados Unidos.