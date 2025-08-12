Pepe Lobo confirma hackeo en su cuenta de X: "Ese texto es totalmente falso"

La publicación, que estuvo activa durante varias horas, contenía calificativos ofensivos y críticas tanto a la actual gestión como a la de Lobo y del expresidente Juan Orlando Hernández , lo que generó revuelo y dudas sobre su veracidad.

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Porfirio "Pepe" Lobo Sosa (2010-2014) confirmó este martes que su cuenta oficial en la red social X fue hackeada, tras la difusión de un mensaje con fuertes insultos dirigidos a la presidenta Xiomara Castro y al mandatario venezolano Nicolás Maduro .

En respuesta, mediante llamada al medio de comunicación Radio Cadena Voces, Lobo aseguró que ha sido víctima de acoso constante por parte de hackers.

“Mis cuentas de correo, las tarjetas, por todos lados... como que estaba en el ojo de ellos. Lógicamente, ese texto es totalmente falso, no es mío, no son expresiones mías en ese sentido”, afirmó.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión política, especialmente tras el respaldo público de la presidenta Castro a Nicolás Maduro.

Lobo aclaró que, aunque se pueda discrepar con un gobierno, eso no justifica mensajes ofensivos ni difamatorios. “Además de esto, no tiene nada que ver con lo que mi pensamiento", concluyó.