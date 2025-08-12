  1. Inicio
  2. · Honduras

Pepe Lobo confirma hackeo en su cuenta de X: "Ese texto es totalmente falso"

El expresidente hondureño negó haber escrito los insultos difundidos en su cuenta oficial de X/Twitter, atribuyendo el hecho a un ataque cibernético

  • 12 de agosto de 2025 a las 13:35
Pepe Lobo confirma hackeo en su cuenta de X: Ese texto es totalmente falso

Porfirio “Pepe” Lobo Sosa negó haber publicado los mensajes ofensivos en su cuenta de X y atribuyó el incidente a un hackeo.

 Foto: archivo

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Porfirio "Pepe" Lobo Sosa (2010-2014) confirmó este martes que su cuenta oficial en la red social X fue hackeada, tras la difusión de un mensaje con fuertes insultos dirigidos a la presidenta Xiomara Castro y al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La publicación, que estuvo activa durante varias horas, contenía calificativos ofensivos y críticas tanto a la actual gestión como a la de Lobo y del expresidente Juan Orlando Hernández, lo que generó revuelo y dudas sobre su veracidad.

Captura de pantalla a publicación de X hecha el 12 de agosto de 2025.

Captura de pantalla a publicación de X hecha el 12 de agosto de 2025.

(Imagen: X)
Xiomara Castro expresa respaldo a Maduro tras aumento de recompensa de EEUU

En respuesta, mediante llamada al medio de comunicación Radio Cadena Voces, Lobo aseguró que ha sido víctima de acoso constante por parte de hackers.

“Mis cuentas de correo, las tarjetas, por todos lados... como que estaba en el ojo de ellos. Lógicamente, ese texto es totalmente falso, no es mío, no son expresiones mías en ese sentido”, afirmó.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión política, especialmente tras el respaldo público de la presidenta Castro a Nicolás Maduro.

Lobo aclaró que, aunque se pueda discrepar con un gobierno, eso no justifica mensajes ofensivos ni difamatorios. “Además de esto, no tiene nada que ver con lo que mi pensamiento", concluyó.

Total rechazo al apoyo de la presidenta Xiomara Castro a Nicolás Maduro

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias