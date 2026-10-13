¿Cómo acceder a mamografías gratis en el Hospital Escuela?

Tegucigalpa, Honduras.- Las mujeres que necesitan realizarse una mamografía pueden acceder gratis a este estudio en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Para solicitarlo los pacientes no necesitan una orden médica, únicamente deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI). El trámite se realiza directamente en el área de Rayos X, en las ventanillas 3 y 4, donde el personal encargado explicará el procedimiento a seguir.

El horario para solicitar las citas es de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. En el lugar, las pacientes también pueden preguntar por Jimmy Valle, quien las orientará durante el proceso. Si ya se han realizado mamografías, las autoridades hospitalarias recomendaron llevar los estudios anteriores para que puedan ser considerados durante la evaluación médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Quiénes pueden solicitar el estudio?

El servicio está dirigido a mujeres de 35 años o más, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. También pueden acceder las pacientes referidas por el servicio de Ginecología. Las mujeres que detecten un bulto, cambios en la forma de las mamas, hundimientos o secreciones deben buscar atención médica para que un profesional evalúe los síntomas y determine los estudios necesarios.