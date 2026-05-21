“Hasta los niños pagan”: pacientes denuncian cobros en los baños del San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos denunciaron cobros de hasta 10 lempiras por utilizar los baños del Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, situación que ha generado molestia entre pacientes y familiares que acuden diariamente al centro asistencial público. Las quejas surgieron luego de que usuarios señalaran que el cobro también se estaría aplicando a menores de edad que necesitan usar los sanitarios dentro del hospital público. Elizabeth Flores, paciente frecuente del pHospital San Felipe, relató que tuvo que pagar por el ingreso de dos personas al baño, pese a que llevaba su propio papel higiénico.

"Es muy cierto, hasta los niños pagan, yo pagué por dos y eso que yo andaba papel higiénico. Son descarados, porque estamos hablando de un hospital público", cuestionó la capitalina. La mujer también aseguró que las personas encargadas de vigilar los baños reaccionan con molestia cuando algunos usuarios no cuentan con dinero para pagar. "Es injusto que le cobren a los niños, a ellos no se los pueden negar y quien está ahí vigilando se enoja y manda a los niños a pedirle dinero a sus papás para que le paguen el uso del baño", aseguró. Las denuncias generaron reacciones en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron que en un hospital público se solicite dinero por el uso de los servicios sanitarios, especialmente por las dificultades económicas que enfrentan muchos pacientes.

No es un cobro oficial del hospital