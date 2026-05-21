“Hasta los niños pagan”: pacientes denuncian cobros en los baños del San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos denunciaron cobros de hasta 10 lempiras por utilizar los baños del Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, situación que ha generado molestia entre pacientes y familiares que acuden diariamente al centro asistencial público.
Las quejas surgieron luego de que usuarios señalaran que el cobro también se estaría aplicando a menores de edad que necesitan usar los sanitarios dentro del hospital público.
Elizabeth Flores, paciente frecuente del pHospital San Felipe, relató que tuvo que pagar por el ingreso de dos personas al baño, pese a que llevaba su propio papel higiénico.
"Es muy cierto, hasta los niños pagan, yo pagué por dos y eso que yo andaba papel higiénico. Son descarados, porque estamos hablando de un hospital público", cuestionó la capitalina.
La mujer también aseguró que las personas encargadas de vigilar los baños reaccionan con molestia cuando algunos usuarios no cuentan con dinero para pagar.
"Es injusto que le cobren a los niños, a ellos no se los pueden negar y quien está ahí vigilando se enoja y manda a los niños a pedirle dinero a sus papás para que le paguen el uso del baño", aseguró.
Las denuncias generaron reacciones en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron que en un hospital público se solicite dinero por el uso de los servicios sanitarios, especialmente por las dificultades económicas que enfrentan muchos pacientes.
No es un cobro oficial del hospital
Tras las cuestionamientos, el director del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, explicó que el aporte económico no corresponde a un cobro oficial del centro asistencial, sino a una contribución destinada al mantenimiento y cuidado de los baños.
Según detalló, en varias ocasiones personas han robado válvulas, tapaderas y otros implementos sanitarios, provocando daños constantes en las instalaciones.
“Estas personas lo único que hacen es darle mantenimiento. Las personas que no puedan pagar o aportar, no pagan. Ellos no son empleados del San Felipe ni reciben salario del hospital. También entregan papel higiénico a quienes utilizan los baños”, declaró Cruz.
El director insistió en que “no es que se cobra, esa gente ha tenido años de estar cuidando eso; no fuimos nosotros quienes lo implementamos”.
Cruz también reconoció las limitaciones económicas que enfrentan muchas personas que llegan al hospital en busca de atención médica.
"Uno entiende que la gente llega a los hospitales y ni siquiera tiene para el transporte o tomarse un fresco, el compromiso de uno es tratar de resolver y yo estoy en ese hospital porque yo me siento con la capacidad con mi equipo para darle una respuesta al pueblo", expresó.
Pese a las explicaciones brindadas por las autoridades del hospital, pacientes continúan cuestionando que incluso menores de edad deban pagar para utilizar los sanitarios en un centro de salud público.