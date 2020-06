Interminable afluencia de personas en áreas de triaje

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Largas filas de personas se forman a frente a los triajes habilitados en el Distrito Central.



Con la esperanza de adquirir un cupo y saber si la prueba les revelará si son o no portadores del virus del covid-19, la desesperación e impaciencia acompaña a los posibles infectados.



Solo en la clínica periférica número dos del Seguro Social, en la colonia Santa Fe, hasta antes de las 9:00 AM de ayer se habían realizado unas 100 pruebas, luego un grito de una empleada, apagado por una mascarilla, advertía que “ya no hay pruebas”. La alerta avisada no llegaba hasta el último de la fila.



Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud, detalló que en los centros de salud, entre jueves y viernes, se practicaron 250 pruebas, es decir los cupos también son limitados.



La misma escena de desesperanza también se vive en el triaje en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), área que hasta ayer albergaba a unas 130 personas.



Nuevos centros



Ante el repunte de contagiados, la Alcaldía Municipal comenzó a “tocar puertas” en el sector privado para lograr abrir al menos tres centros de triaje más en la ciudad.



El primer lugar, será en el predio donde operaba el Bazar del Sábado y estará habilitado el tiempo que sea necesario.



Jorge Faraj, presidente de la fundación, detalló que las instalaciones son de 1,500 metros y cuentan con todos los servicios básicos.



Aunque la Alcaldía aún no da detalles de otras ubicaciones, otro podría instalarse en un área de 160 metros cuadrados en el Zonal Belén.



Según el subsecretario de Salud, Nery Cerrato, la secretaría entregará “la parte logística” para tener más capacidad de respuesta en el nuevo epicentro de la pandemia, el Distrito Central.

cuando la situación ya lo permita, volverá a servir a los emprendedores de la zona central porque el proyecto Bazar del Sábado continuará