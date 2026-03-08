  1. Inicio
Real España llega al Estadio Nacional Chelato Uclés para enfrentar a Olimpia en clásico intenso

El equipo visitante entra al estadio mostrando concentración y preparación, mientras los hinchas crean un ambiente cargado de pasión, cánticos y color, anticipando un clásico intenso. La llegada de Real España marca el inicio de uno de los encuentros más esperados del torneo nacional, que promete fútbol de alto nivel y emoción en cada jugada.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 17:17
El Heraldo Videos