Pequeños olimpistas cuentan quién es su jugador preferido

Los pequeños aficionados muestran su pasión por el fútbol y su entusiasmo al hablar de los jugadores que más admiran, reflejando cómo la afición se transmite desde temprana edad.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 17:36
El Heraldo Videos