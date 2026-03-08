  1. Inicio
Dos amigos separados por colores viven la pasión del clásico Olimpia vs Real España

Aunque la amistad los une, en el campo y en las gradas la pasión no entiende de lazos personales. Entre cánticos, banderas y emoción, ambos muestran su fervor por sus equipos, reflejando cómo el clásico Olimpia vs Real España se convierte en un espectáculo cargado de intensidad, color y orgullo deportivo.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 17:18
El Heraldo Videos