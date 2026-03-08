  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Olimpia se instala en el Estadio Chelato Uclés para vivir el esperado clásico nacional

Los jugadores se preparan mientras los hinchas llenan el estadio de cánticos, banderas y entusiasmo, creando un ambiente vibrante. La llegada del Olimpia marca el inicio de uno de los encuentros más esperados del fútbol hondureño, consolidando la pasión y el fervor por este clásico nacional.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 17:17
El Heraldo Videos