Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS- La llama de la fe de la fiesta mariana más importante de los hondureños se aviva cada día con la devoción de sus creyentes.



La Basilica Menor de Suyapa luce colmada de personas en cuya mirada se refleja la confianza en Santa María de Suyapa.

En el cuarto día de la novena en honor a la guapa morena, los fieles del Decanato San Francisco de Asís, que comprenden las parroquias de la zona sur de Francisco Morazán, acudieron a rendir honores a la madre celestial.

Procedentes de Sabanagrande, Lepaterique, Ojojona, Reitoca y Vallecillo, los fieles católicos participaron de una eucaristía dirigida por el sacerdote Tony Salinas.

Más de 2,500 fieles acudieron a visitar en su morada a la reina celestial.

Con la fecha próxima a la solemnidad de Santa María de Suyapa, Salinas expresó que el 272 aniversario del hallazgo de Suyapa es una oportunidad para cumplir un acto de amor.

“Hoy queremos sentir con la Iglesia, que ha celebrado la Jornada Mundial de la Juventud, la preocupación pastoral por los jóvenes, por la juventud campesina, obrera y estudiantil”, manifestó el religioso.

También recordó la importancia de que los jóvenes se involucren en las actividades de fe mariana.

Salinas cuestionó el por qué los jóvenes hondureños quieren migrar.

“Le hemos machacado de manera ideológica que este país no sirve, que no hay esperanza, pero la fe nos dice que sí lo hay, la juventud no se puede dejar robar la esperanza”, aseguró Salina.

Atención a los peregrinos

A partir del viernes próximo los peregrinos podrán recibir atención en las brigadas médicas.

Los fieles podrán recibir atención en medicina generaly pediatría. También se brindará atención en ginecología y mamografías.



Los niños pueden recibir la aplicación de fluor de manera gratuita.