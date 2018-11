Mariachis le cantan a los difuntos en el Cementerio General de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La inolvidable canción "La cruz de madera" de los Huracanes del Norte, fue interpretada por mariachis hondureños, el jueves en el Cementerio General de Tegucigalpa previo al "Día de los Fieles Difuntos".



"Cuando al panteón ya me lleven no quiero llanto de nadie, solo que me estén cantando la canción que más me agrade. El luto llévenlo dentro", es la parte inicial de la melodía con la que los catrachos plasmaron un ameno ambiente en el camposanto.



De igual manera, los ciudadanos que desde este día se dieron a la tarea de coronar a sus queridos difuntos, disfrutaron de "La cruz de madera", tonada que los invadió con esos recuerdos que sin duda, nos hacen sentir cerca de nuestros familiares.



Por otra parte, autoridades locales han informado que ya están listos con diez mil bosas con agua y seis mil vasos con refresco para repartir entre las personas que acudan a recordar a sus seres especiales.



Ante esta actividad, cabe destacar que el incremento en la venta de flores se comenzó a observar en el transcurso de la semana.



Cabe mencionar que, en el Cementerio General, solo se permitirá que los vendedores se instalen en el exterior, mientras que en el Divino Paraíso se podrán ubicar en la entrada.