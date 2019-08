¿Cómo cambiar el tipo de letra en Instagram?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Estás aburrido de ver el mismo tipo de letra en el perfil de Instagram? Ahora te contamos cómo cambiar la tipografía para que le des un toque diferente y más fresco.



La red social te trae una nueva herramienta que te hará sentirte más a gusto en el inicio de la cuenta, de una manera muy fácil.

Además, podrás utilizar la herramienta sin necesidad de instalar otra aplicación para poder hacer los cambios. La opción estará disponible dentro de los ajustes que Instagram ofrece.

Procedimiento

Solamente debes acceder al servicio de forma gratuita que la red ofrece llamado Instagram Fonts. No olvides que existen otras aplicaciones que sí tienen forma de pago y no son muy confiables, como la que te ofrecemos ahora.



Para comenzar la experiencia, debes entrar al sitio web, ya sea desde un celular o desde el navegador, luego en el espacio de texto, puedes escribir cualquier palabra, solo para que puedas notar el ajuste.



De forma inmediata, comenzarás a ver las diferentes opciones para cambiar el estilo. Son más de 10 distintas letras que puedes usar, por si te cansas de ver el mismo estilo, pues lo cambies de manera variada.



La nueva herramienta se puede utilizar en varias formas. No solo te servirá para cambiar el tu nombre en el perfil, si no que podrás cambiar la fuentes en las descripciones de fotografías, en comentarios, en mensajes directos y también en las historias que agregues a Instagram.

Esta plataforma trabaja en constante actualización para que los usuarios de una de las redes más utilizadas en todo el mundo, tenga una mejora y puede estar siempre como una de las mejores.