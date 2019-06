Apple acaba con iTunes para enfocarse en el streaming

SAN JOSÉ, ESTADOS UNIDOS.- Fin de una era: Apple anunció el lunes el fin de iTunes, su famoso software multimedia, una consecuencia lógica de su elección de centrarse en sus aplicaciones más fluidas y más modernas, Apple Music o Apple TV, enfocadas en el streaming.



Con las ventas de iPhone en declive, la empresa confirmó el lunes en su conferencia anual de desarrolladores en San José, California, su voluntad de apostar por sus otros productos, servicios y aplicaciones.



El grupo estadounidense también anunció nuevas funcionalidades diseñadas para proteger mejor los datos personales de sus clientes.



"El futuro de iTunes no es una aplicación sino tres": Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV, dijo el lunes Craig Federighi, responsable de ingeniería de software de la firma.



En las computadoras Mac, el software "se reemplaza por tres nuevas apps", dijo Apple en un comunicado, señalando que estos cambios ocurrirán con el nuevo sistema operativo disponible en el otoño boreal.



Apple no anunció la desaparición de iTunes en las PC.



Predecible

Esta decisión, que marca para muchos usuarios el final de una era, era predecible: iTunes casi no subsistía más que en las Mac, mientras que el iPhone o el iPad ya disponían de las aplicaciones Music, Podcasts y TV.



Lanzado en 2001, iTunes permitía leer canciones, películas, series, podcasts y crear, por ejemplo, listas de lecturas y grabaciones y luego sincronizar desde una computadora los contenidos de los distintos dispositivos móviles de la marca de la manzana.



Su tienda en línea iTunes Store, abierta dos años después, permite comprar y descargar canciones o álbumes completos, así como películas o series.



Un modelo innovador en ese momento, pero hoy casi obsoleto por el triunfo de la transmisión en línea por suscripción, a la que Apple también decidió lanzarse.



La compañía precisó que iTunes Music Store seguiría disponible en Mac.



Lanzado en 2015, Apple Music permite el acceso ilimitado a la música a través de una suscripción mensual, basada en el modelo Spotify. También puede leer pistas ya descargadas o copiadas de un CD que aparecen en la biblioteca personal.



El reproductor de mp3 iPod (también lanzado en 2001) y la tienda iTunes Store han cambiado el mundo de la música al popularizar la descarga legal, en un momento en que varios sitios permitían acceder a películas y canciones sin pagar un centavo.



Apple anunció recientemente la renovación completa de Apple TV, que propondrá en pocos meses una suscripción para ver videos en streaming, con contenidos originales, además de la posibilidad de comprar o alquilar películas o series.



La compañía también anunció la llegada de su tienda en línea App Store en su reloj conectado Apple Watch y en sus computadoras Mac que tendrán aplicaciones a medida.



La App Store es objeto de muchas críticas, con Apple acusada de prácticas anti-competitivas, debido a la cantidad de regalías exigidas en las transacciones a través de aplicaciones o porque los usuarios solo pueden descargar apps a través de la tienda.



Según informes de prensa del lunes, el Departamento de Justicia estadounidense podría investigar el asunto.



Privacidad y datos

El grupo también presentó el lunes la última versión de su sistema operativo móvil, iOS 13, que incluye nuevas características diseñadas para preservar la privacidad de los usuarios.



"Creemos que (la protección de) la privacidad es un derecho humano fundamental", dijo Federighi.



Apple ha planeado "incluso más protecciones" como un sistema para conectarse a través de su ID de Apple a aplicaciones sin usar la función "conectarse con Facebook" o Google y evitar el intercambio de información.



Para las aplicaciones que requieren una dirección de correo electrónico para acceder a sus servicios, Apple creará, por ejemplo, un correo electrónico anónimo para proporcionar en su lugar. También limitará el seguimiento de su geolocalización por aplicaciones externas.