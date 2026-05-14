¿Cómo añadir a EL HERALDO en fuentes preferidas de Google?: paso a paso desde el celular

Tegucigalpa, Honduras.- Google continúa incorporando nuevas funciones para personalizar la experiencia de búsqueda de noticias y una de las más recientes es “Fuentes Preferidas”, una herramienta que permite a los usuarios elegir qué medios desean ver con mayor frecuencia dentro de la sección de Noticias destacadas. Con esta nueva opción, los lectores ahora pueden seleccionar a EL HERALDO como una de sus fuentes favoritas para que Google tome en cuenta esa preferencia al momento de mostrar contenido relacionado con temas de actualidad. La función ya comenzó a implementarse a nivel global y busca brindar un mayor control sobre las noticias que aparecen en el buscador, especialmente en coberturas en vivo, política, deportes y demás.

¿Qué son las “Fuentes Preferidas” de Google?

Se trata de una nueva herramienta integrada a la sección de Noticias destacadas. Su objetivo es permitir que cada usuario personalice los medios que desea priorizar en sus resultados de búsqueda. Aunque Google seguirá mostrando contenido relevante según cada tema, el sistema ahora podrá considerar las preferencias seleccionadas por el usuario para destacar con más frecuencia artículos publicados por esos medios.

En otras palabras, si eliges a EL HERALDO como fuente preferida, habrá más posibilidades de que sus noticias aparezcan cuando busques información relacionada con temas de actualidad.

Paso a paso para agregar a EL HERALDO

1. Busca una noticia de tu interés en Google: ingresa al buscador y escribe un tema de actualidad. 2. Entra al bloque de “Noticias destacadas”: cuando Google detecta que tu búsqueda está relacionada con contenido informativo reciente, mostrará un apartado llamado “Noticias destacadas”. En esta sección aparecen artículos de distintos medios digitales sobre el tema consultado. 3. Presiona el ícono de estrella: a la par del bloque encontrarás un ícono de estrella. Esa opción corresponde a “Fuentes Preferidas”. Al hacer clic, Google permitirá personalizar los medios que deseas priorizar.

4. Busca elheraldo.hn: escribe elheraldo.hn en el buscador de medios y selecciónalo como fuente favorita. 5. Guarda los cambios: una vez realizado este paso, Google comenzará a considerar tu preferencia cuando EL HERALDO publique noticias relacionadas con las búsquedas que realizas.

Una experiencia más personalizada